Hollywood Vampires volverán a los escenarios de Alemania y Luxemburgo

El próximo año, Alemania y Luxemburgo retumbarán con los Hollwyood Vampires, quienes volverán a los escenarios tras una pausa obligada por la pandemia de Covid-19.

La noticia fue divulgada por la banda de rock a través de sus redes sociales, donde detallaron que aunque de momento la gira de conciertos cuenta con seis fechas, próximamente, anunciarán presentaciones adicionales en otras ciudades de Europa.

En este sentido, se conoció que las actuaciones del grupo comenzarán el 20 junio de 2023, en la ciudad de alemana de Oberhausen; desde donde pasarán a Luxemburgo para un único concierto el 21 de junio, antes de volver a suelo germano para sus presentaciones en Múnich (24 de junio), Hamburgo (27 de junio), Berlín (28 de junio) y Maguncia (30 junio).

Asimismo, se conoció que la banda, compuesta por el vocalista y guitarrista Alice Cooper, el guitarrista Joe Perry, y el actor y músico, Johnny Depp; contará con la compañía de su colaborador habitual, Tommy Henriksen, quien desde el año 2015 ha estado presente en las giras como músico de apoyo, a cargo de la guitarra, los teclados y los coros.

The Hollywood Vampires are BACK!! We’re coming to Germany and Luxembourg Summer 2023!

Tickets go on sale Monday 27 June at 11:00am CET.

Keep an eye out for more to come…

For tickets, info and more visit: https://t.co/cFmeqzEfrs pic.twitter.com/ANLQwkAbJ4

— Hollywood Vampires (@hollywoodvamps) June 22, 2022

