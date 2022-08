Hollywood coloca una estrella de Pavarotti 15 años después de su muerte

Entornointeligente.com /

El mítico Paseo de la Fama de Hollywood estrenó este miércoles una nueva estrella, la que entrega a título póstumo al tenor italiano Luciano Pavarotti por ser «uno de los cantantes de ópera más grandes de la historia del siglo XX».

Así lo definió en el acto el director de orquesta estadounidense James Conlon, quien trabajó en numerosas ocasiones con Pavarotti, fallecido en 2007 a los 71 años.

«Esta nueva estrella reconocerá a Luciano Pavarotti no solo como uno de los más grandes cantantes de la era, sino como una de las personalidades públicas más destacadas de la historia reciente», añadió.

Pavarotti recibió la estrella número 2.730 en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgada por la Cámara de Comercio, en la categoría de Actuación en Vivo, en un acto en el que estuvo presente una de sus hijas, Cristina Pavarotti, en representación de la familia del artista.

«Si echo la vista atrás y pienso en todo lo que logró, en los caminos que abrió, en los éxitos y los reconocimientos que tuvo, me siento mareada», apuntó la hija del cantante.

En el evento participó la presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, Lupita Sánchez Cornejo, quien anunció que este 24 de agosto será además el Día de Pavarotti en Hollywood.

«Luciano Pavarotti fue uno de los cantantes de ópera más icónicos, célebres y mejores del siglo XX y su inconfundible voz cautivó a generaciones de fanáticos en todo el mundo. Su legado vital y artístico representa un patrimonio de inestimable valor, cuyo esplendor es universalmente reconocido», apuntó Sánchez Cornejo, quien recordó algunos de los hitos del artista.

Entre ellos, sus 378 actuaciones en los teatros más prestigiosos del mundo, el concierto de los Tres Tenores en las Termas de Caracalla que batió récords de audiencia o sus cinco premios Grammy, entre otros galardones.

