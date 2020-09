Financia tu tratamiento dental directamente con Policlínica Dental Idiaquez

Entornointeligente.com /

Los expertos en Policlínica Dental Idiaquez hacen cuanto pueden y más en lo referente al trato a sus pacientes. En esta clínica dental de San Sebastián se ofrece una financiación de tratamientos dentales para todos aquellos que lo requieran y soliciten. El objetivo es facilitar un proceso que puede ser muy problemático y costoso para sus clientes. De esta manera, son los propios profesionales de esta clínica dental los encargados de gestionar los trámites burocráticos de la financiación; los pacientes sólo deben facilitar la documentación requerida (normalmente el documento nacional de identidad y una fotocopia de la nómina). El personal de la policlínica, que no trabaja con ningún seguro público ni privado, revisa cada caso individualmente. De esta forma, aconseja sobre las distintas posibilidades, tanto económicas como en lo que se refiere a los tratamientos dentales, de manera totalmente personalizada.

La Policlínica Dental Idiaquez cuenta con un plan de pagos para tratamientos de ortodoncia, un campo en el que son pioneros a la hora de utilizar la tecnología más avanzada. Los odontólogos de este centro utilizan el famoso sistema Invisalign, que alinea la dentadura con aparatos transparentes que se pueden quitar y poner con facilidad. Al no utilizar brackets, ni alambres, ni metales, estos alineadores removibles no sólo son la opción más estética, sino también la más cómoda y la preferida por mucha gente. Obviamente, el precio depende de la complejidad de cada caso, al igual que los tratamientos más tradicionales. A lo largo de los últimos años la Clínica Idiaquez ha acumulado tanta experiencia en este sentido que ha sido distinguida con la categoría Platinum del sistema Invisalign. Cientos de casos exitosos les confieren la experiencia y autoridad en esta materia, en la que son unos de los mayores expertos del país.

En este centro, situado en la calle Idiakez de San Sebastián, se realizan todo tipo de tratamientos. Desde implantes dentales, puentes fijos y prótesis removibles, hasta carillas de porcelana y blanqueamientos dentales. Además, se llevan acabo operaciones estéticas como el aumento de labios. No son tratamientos aparatosos porque aunque los resultados son bastante duraderos, no son permanentes. Se trata de inyectar el gel de ácido hialurónico de Restylane. Esta sustancia se parece mucho al ácido hialurónico natural, lo que reduce el riesgo de una reacción inflamatoria. A diferencia de algunos productos basados en el ácido hialurónico, este gel no se extrae de animales, lo que significa que no hay riesgo de transmitir enfermedades ni de provocar reacciones alérgicas u otros efectos secundarios.

Para más información sobre otro tipo de tratamientos y sus precios, póngase en contacto con ellos en su página web: http://www.policlinicadentalidiaquez.com

Idiakez Kalea, 13, 2ºC Código Postal 20004 Donostia-San Sebastián Guipúzcoa

Teléfonos 943 42 85 17 / 943 43 11 65

Email: [email protected]

