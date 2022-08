Hogar Bambi apuesta por el futuro y la educación infantil

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Hogar Bambi es una asociación civil, sin fines de lucro ubicada en Caracas que s e encarga de recibir a niños y jóvenes entre 0 y 18 años para brindarles atención integral y prepararlos para su futuro , que tiene como misión «reinsertar a cada uno de nuestros niños en un medio familiar seguro «, según menciona su página web.

Los niños y jóvenes que ingresan a Hogar Bambi sufrieron de abandono, maltrato, indigencia o fueron separados de sus padres por abuso. Maria Alexandra Muñoz–Tébar, directora de relaciones institucionales y recaudación de hogar, comentó que los menores que reciben son remitidos por el Consejo de Protección de Menores, algunos sin cédula o actas de nacimiento.

«Cada niño es un caso pero nosotros su pasado lo olvidamos y nos preocupamos por el futuro.» añade Muñoz-Tebar

Uno de los proyectos y valores más importantes para esta asociación es la educación, pues actualmente cuenta con una campaña de escolaridad con 60 niños repartidos en 17 colegios privados y complementan su preparación con profesores particulares . También forma a sus integrantes en oficios a partir del segundo año de bachillerato para que de este modo, consigan empleo una vez obtengan su diploma de educación media.

«Tenemos que pagar profesores particulares para nivelarlos porque muchos vienen sin escolarización, la primera vez en su vida que van al colegio es cuando entran a Bambi» declaró Muñoz- Tebár

La asociación se mantiene a flote a través de donaciones que se han visto afectadas por el contexto económico del país, lo que no incide en la calidad de la atención.

Hogar Bambi tiene sus puertas abiertas a donaciones en su sede del sector de San Bernardino, así como a voluntariados cuya información puede encontrarse en sus redes sociales y página web.

