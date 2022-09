Hochschild: «La CC no logró instalar la norma más importante de todas: la de convivencia, el ánimo de querer convivir»

Entornointeligente.com /

Tras el Plebiscito de salida y el triunfo del Rechazo, el director ejecutivo de «Tenemos que Hablar de Chile», Hernán Hochschild, manifestó este miércoles que la Convención «no logró instalar la norma más importante de todas: la de convivencia, el ánimo de querer convivir».

«Yo creo que el mensaje más relevante acá es que nadie puede sacar ganancia política de estos resultados», partió señalando Hochschild, en entrevista con Emol TV, añadiendo que «lo importante es que este proceso va a continuar».

Respecto a lo ocurrido el domingo, señaló que «el malestar al parecer fue encarnado por el Rechazo y ese malestar tiene que ver con la incertidumbre y la seguridad (…) y la proyección de futuro que generaba el texto constitucional no logró permear en las personas como una proyección de mayor estabilidad sino de mayor inestabilidad».

En ese contexto, explicó que «la Convención no logró instalar la norma más importante de todas que es la norma de convivencia, que es el ánimo de querer vivir juntos, que es el ánimo de convivir, esa dimensión del trato social y de cómo nos relacionamos (…) lo que terminó viendo la ciudadanía fue un trato que era el trato no esperado y una convivencia que no esperaba».

«Las personas quieren mejor convivencia y cambios estabilizadores», acotó.

