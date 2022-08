Hámster: aprende todo sobre su cuidado – Diario 2001

Entornointeligente.com /

El hámster ocupa el tercer lugar entre los animales preferidos como compañía dentro de los hogares, precedidos por los perros y gatos.

Este pequeño y lindo animalito es una subfamilia de los roedores, que puede pesar entre 80 y 150 gramos y puede alcanzar un tamaño de 13 a 18 centímetros. Y se han identificado 19 especies diferentes, agrupadas en siete géneros.

Son animales tímidos, y necesitan tiempo y dedicación constante para habituarse a su dueño. Al principio les costará interactuar, pero una vez que se acostumbran a su hogar, se vuelven animales muy sociables. Pero debes tener en cuenta que al hámster le gusta mucho dormir, y generalmente lo hace durante el día –ya que son animales nocturnos-. Así que cuando lo veas dormir es mejor dejarlo tranquilo y jugar con él una vez se despierten por si solos.

Cuidados del hámster Su cuidado, aunque es muy sencillo, necesita dedicación diaria y aquí te contamos cuáles son.

Para comenzar, el hogar del hámster debe ser acorde a su tamaño. Si es una sola mascota por jaula, lo recomendable es que tenga 40 centímetros de ancho por 40 centímetros de largo, y preferiblemente de dos niveles. De esta forma el animal podrá desplazarse y mantenerse activo. Los barrotes de la jaula deben ser horizontales, ya que a este roedor le encanta trepar.

Nunca, pero nunca, debes bañarlos. Este animal es sumamente limpio y se asea el solo. Lo que sí debes hacer es mantener su recinto aseado, limpiándolo una vez por semana con agua y jabón y desinfectándolo contra parásitos una vez al mes.

De esta forma mantendrás un ambiente libre de enfermedades y una mascota sana y feliz. Lo recomendable que coloques en su jaula son lechos biológicos, como el lecho vegetal o la viruta, que levantan poco polvo. La paja, por el contrario, suele tener alta concentración de pesticidas, que son muy malos para ellos.

Alimento Esta es clave para tener una mascota sana. Deben comer dos veces al día en pocas cantidades cada una. Lo recomendable es que los alimentes con frutas, verduras y una mezcla de semillas y maíz.

Ten en cuenta que la comida se debe colocar en una parte de la jaula donde el animal no duerma. Esto porque podría crear malos hábitos haciendo que duerma en el mismo sitio donde come, al igual que su bebedero.

Este debe estar colocado de una forma tal que no toque las virutas, de este modo no se humedecerán y no traerán hongos que pueden transmitirse a la mascota. De igual forma, debes colocar agua limpia todos los días y asegurarte de que el contenedor siempre esté lleno, para evitar deshidratación en tu mascota.

Mascota feliz Por último, pero no menos importante, está la felicidad de tu hámster, y para ello tu mascota necesita jugar y roer. Para ello, le puedes proporcionar gran cantidad de juguetes y artilugios diseñados especialmente para este roedor, que encontrarás en las tiendas para mascotas o con tu veterinario.

Pero si quieres objetos caseros, te recomendamos cualquier tubo de cartón o cajas, y para trepar le puedes colocar diferentes tipos de ramas de árboles para que juegue como si estuviera en la naturaleza.

