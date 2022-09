H&M tiene el clon de los zapatos de tacón más virales de Versace: te contamos por qué nos gustan más que el modelo original

Entornointeligente.com /

Medusa Aevitas, si te gustan las alturas seguro que conoces este nombre made in Versace . «No son novedad», pensarás, y estás en lo cierto: estos zapatos de mega tacón llegaron a nuestras vidas el pasado otoño-invierno 2021/22, pero su poder parece ser infinito.

En Trendencias Seis zapatos de tacón sensato para sumar centímetros en los looks de otoño sin que nuestros pies sufran El paso de los meses no ha evitado que parecen ser omnipresentes : no hay una fiesta de famosas donde falten (recordamos que Florence Pugh , Chiara Ferragni , Beyoncé y la propia Donatella Versace son algunas de las it girls que ya los han lucido) y siguen reinando en Instagram.

Cuando salieron al mercado, ya cazamos un diseño muy similar de Jeffrey Campbell , y parece que los clones se multiplican por momentos . Viajando por la nueva colección de H&M hemos topado con un nuevo zapato «altamente inspirado» en el modelo de Versace.

Eso sí, aunque haya detalles que los diferencien si tienes un poco de ojo, la verdad es que el modelo del gigante sueco nos gusta más para una vida de mortales. Vamos a explicar esto bien, que la causa lo merece.

Medusa Aevitas de Versace, 1.190 euros .

En Trendencias El zapatero de Leroy Merlín perfecto para ordenar y guardar nuestras sandalias hasta el verano que viene cuesta menos de 14 euros Evidentemente, las Medusa Aevitas de Versace son pura belleza y cuentan con detalles de lujo, como el charm de Medusa, la infinita variedad de colores y el hecho de se fabrican en Italia, pero sus más de 15 centímetros de altura, (por mucha plataforma que tengan) las convierte en un imposible para la gran mayoría. El modelo de H&M es apto para un público más amplio: cuenta con una altura total de 11 centímetros y la plataforma delante resta 4 centímetros del total.

Zapatos de tacón de H&M. 39,99 euros.

Zapatos Mary Jane con tacón grueso

PVP en H&M 39,99€ Otro punto a favor es su precio. El diseño de la casa italiana asciende hasta los 1.190 euros , mientras que el de H&M cuesta 39,99 euros . En lo negativo, destaca un punto importante: por el momento solo está disponible en negro . Un color que combina con todo pero que puede resultar «aburrido», así que esperamos que H&M se lance a apostar por tonos más cool como el fucsia o el lima.

Como último apunte: en las fotografías que inauguran la web de H&M ahora mismo las hemos visto en un llamativo color rojo anaranjado , pero aún no están disponibles para su compra.

Un vistazo a… H&M Simone Rocha Otras ofertas interesantes Si tu almohada tiene más de dos años, ha llegado la hora de cambiarla y estas son seis buenas opciones Cada cosa en su sitio: los seis accesorios para organizar la cocina que realmente merecen la pena No solo capazos: seis bolsos ideales para llevar todo lo que necesitamos a la playa o la piscina Recuerda que puedes seguir ahorrando cada día con los cupones descuento de Amazon

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Trendencias Shopping en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Instagram , Facebook y la revista Flipboard .

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias Fotos | @ chiaraferragni , H&M, Versace

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com