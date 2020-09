Hizo una fiesta para revelar la infidelidad de su novio con su mejor amiga (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Un video que muestra una fiesta en el que una joven les dice a sus invitados que descubrió la infidelidad del novio con su mejor amiga gracias a unos mensajes de Whatsapp , se ha hecho viral en las redes sociales . La novia micrófono en mano comienza a decir lo agradecida que está de que los tres, su novio, su amiga y ella, se lleven tan bien. «Hemos formado un equipo espectacular, me han apoyado en todos mis proyectos, en todos mis estudios» , afirma.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada … ellos han estado ahí para mí, por eso quiero que hoy lean unas palabras hermosas que he encontrado, que a mí me han encantado”, dijo la joven quien lucía muy serena en su forma de hablar.

Después, les pidió a los invitados que tomaran unas hojas que había pegado en las sillas, estas resultaron ser pruebas de la infidelidad porque eran capturas de pantalla con las conversaciones que su novio y su mejor amiga habían sostenido: “Yo jamás me imaginé que ellos pudieran tenerse tanto amor. Yo pensé que nos queríamos, pero tampoco así” , señaló ya alterada.

El novio nervioso decidió quitarles las hojas a los invitados, mientras que la amiga decidió huir de la reunión, aunque no tuvo éxito: “Yo quiero que, por lo menos, tengas un poco de vergüenza; ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Soy tu mejor amiga. Pero gracias, yo quiero darte las gracias por hacerme abrir los ojos y darme cuenta del hombre que tenía a mi lado”, dijo la mujer engañada a su amiga.

El video se viralizó en pocas horas de haber sido publicado, lo curioso es que lucía bien editado, grabado con más de una cámara y con postproducción y todo.

