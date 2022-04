Hitou e flopou: saiba os quesitos que podem atrapalhar o caminho para o campeonato das escolas do carnaval do Rio

Entornointeligente.com /

RIO – É um clichê, porém, verdadeiro: cabeça de jurado é uma caixinha de surpresas. E o resultado de avaliações que podem ser tão subjetivas será conhecido hoje à tarde, a partir das 16h, quando serão abertos os envelopes com as notas para cada escola do Grupo Especial do carnaval do Rio. Enquanto está a mil a expectativa para se saber a campeã deste ano, assim como a rebaixada para o segundo grupo, os jornalistas e escritores Aydano André Motta e Leonardo Bruno, junto com a equipe de reportagem do GLOBO que acompanhou a festa na Sapucaí, apontaram os quesitos que podem ser a pedra no caminho nas pretensões de cada uma das candidatas ao título.

Os pontos fortes também foram listados. E, nesse aspecto, os especialistas na folia apontam a Acadêmicos do Grande Rio como a escola com fundamentos mais firmes para a vitória, com Vila Isabel, Viradouro e Unidos da Tijuca correndo por fora, com surpresas podendo vir também de agremiações como Beija-Flor e Portela.

Martinho da Vila foi homenageado pela Vila Isabel Foto: Fabio Rossi / Agência O Globo

— O júri tem a obrigação de dar o título para a Grande Rio. Poucas vezes um campeonato seria tão merecido como este. Tijuca, Vila e Viradouro estão num grupo de escolas que fizeram desfiles muito corretos. Mas a Grande Rio foi outro patamar de carnaval — opina Aydano.

Leonardo Bruno concorda:

— O desfile da Grande Rio teve um nível muito acima dos outros. Acho que, nos últimos 20 anos, escola alguma teve uma diferença tão ampla para as demais. Foi superior em todos os aspectos. Encantou tanto pelo visual quanto pela parte musical, com a uma excelente bateria e um ótimo samba. Se não for campeã, será por um desastre muito grande que a gente não viu na Avenida.

Veja quais podem ser o calcanhar de Aquiles e as notas 10 de cada escola, pela ordem dos desfiles na Sapucaí:

Confira o que flopou no desfile do Grupo Especial do Rio Foto: Editoria de Arte

IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE

Pontos fracos – A comissão de frente tinha um tripé representando o trem das lembranças que cobria totalmente a apresentação dos componentes para o público que estivesse do lado oposto à cabine dos jurados. Por ser muito grande, o elemento alegórico parecia deixar a escola mais pesada. Além disso, a saia de uma das bailarinas caiu em frente a um dos módulos de julgamento. O samba-enredo , no comparativo com os demais, também é uma dúvida. O último carro alegórico deixa a desejar em relação ao restante da escola.

Ponto forte – O conjunto de fantasias.

MANGUEIRA

Pontos fracos – Um único enredo para celebrar Cartola, Jamelão e Delegado pareceu pouco para a grandeza dos personagens. No desfile, havia um setor dedicado a cada um deles, deixando a história dos homenageados espremida em blocos muito estanques, como se fossem três minidesfiles. Nas alegorias, por exemplo, a que lembrava Jamelão parecia menos inspirada que as demais. O samba-enredo , apesar de muito poético, não manteve a mesma energia para segurar toda a apresentação da verde e rosa.

A comissão de frente da Mangueira leva o Estandarte de Ouro Foto: Guito Moreto / Agência O Globo Ponto forte – A comissão de frente da troca de roupas em frações de segundo.

SALGUEIRO

Pontos fracos – A irregularidade nas alegorias , com carros muito impactantes e outros nem tanto. O tripé do Viaduto de Madureira, por exemplo, destoava do restante da escola, assim como carro «Black Carioca», que vinha logo em seguida, representando os bailes ao som do charme e do funk. O enredo também parecia sem um foco definido.

Ponto forte – O samba, que embora não fosse um dos favoritos da crítica, funcionou muito bem ao desfile.

SÃO CLEMENTE

Pontos fracos – O enredo sobre Paulo Gustavo muitas vezes parecia mais sobre a Dona Hermínia, um dos personagens mais famosos do homenageado, em «Minha mãe é uma peça». Era difícil enxergar também uma sequência lógica entre as alas e setores do desfile. O samba-enredo não animou. A comissão de frente teve diversos contratempos ao longo da apresentação e, em grande parte da coreografia, tampouco podia ser vista pelo público no lado oposto à cabine dos jurados. Na boa bateria do Mestre Caliquinho, os ritmistas desfilaram praticamente sem cantar a maior parte do desfile.

Ponto forte – A escola passou sem maiores sobressaltos na evolução.

