¡Histórico! José Altuve conecta jonrón y supera la marca de Ronald Acuña Jr. (+Videos) | Béisbol 123

El pequeño gigante de Venezuela lo vuelve a hacer, cuadrangular en el primer turno del compromiso y ahora haciendo swing en el primer lanzamiento.

José Altuve inaugura el marcador frente a los Marineros de Seattle este domingo con un increíble bambinazo al primer pitcheo de Robbie Ray.

Una recta a 93 MPH del serpentinero zurdo, se quedó un poco adentro y en la zona de gran poder del criollo. No lo perdonó Altuve y se fue para la calle.

BOO YA, FIRST PITCH SWANGIN’. pic.twitter.com/8CgvBj3vi1

— Houston Astros (@astros) July 24, 2022

Jonrón histórico para el venezolano que supera la marca alcanzada por Ronald Acuña Jr. en el 2018 como el venezolano con más cuadrangulares conectados en el primer turno del juego.

Ahora José acumula 9 compromisos iniciados con batazos de vuelta completa y Acuña se queda atrás con 8.

No se cansa de batear el pequeño gigante, continúa encendido y alcanza así, su batazo para la calle número 19 en la temporada con estos Astros de Houston.

Y por si fuera poco la conexión de Altuve, Jeremy Peña se fue para la calle y realizan un «back to back» iniciando el compromiso. Robbie Ray arrancó con el pie izquierdo y los latinos lo pusieron en aprietos.

Who let the dawgs out? pic.twitter.com/Zbxy6OxLkr

— Houston Astros (@astros) July 24, 2022

