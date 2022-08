Histórico: Johnny Depp vuelve a la dirección con producción de Al Pacino

Entornointeligente.com /

Vale recordar que mientras duró el conflicto, Depp desembarcó en Europa para recoger premios en festivales y confirmar algún proyecto que otro. Así es como aceptó interpretar al rey Luis XV en un futuro film de Maïwenn titulado Jeanne du Barry . Ocurría tras dos años sin haber participado en una película, siendo El fotógrafo de Minamata su último trabajo.

Informate más Primera imagen de Johnny Depp como Luis XV en la película Jeanne du Barry Actualmente y según detalla el sitio Cinemanía con información de The Hollywood Reporter, Depp se ha involucrado en la gestación de Modigliani, biopic del pintor italiano Amedeo Modigiliani que se encargaría de producir y dirigir . Algo que Depp no ha hecho desde hace 25 años: hasta ahora solo se había puesto detrás de las cámaras para The Brave, intriga de 1997 que se adentraba en el mundo de las snuff movies y tenía a Marlon Brando y al propio Depp como protagonistas (así como una banda sonora a cargo de Iggy Pop). A priori, Depp no interpretaría a nadie en Modigliani, limitándose a producir junto a Barry Navidi y Al Pacino .

En efecto, el intérprete también producirá Modigliani, en lo que parece ser un proyecto que lleva tiempo persiguiendo, y en lo que supondría una cuarta colaboración con Depp tras auspiciar El mercader de Venecia en 2004, el documental Wilde Salome de 2011 y el largometraje derivado, Salomé, de 2013. Todos estos films fueron protagonizados por Pacino, pero no está claro si también se ha reservado un papel en Modigliani . Vale decir que aún no se ha desvelado ningún fichaje para el reparto, aunque sí se planea que la producción comience en la primavera de 2023.

«Llevar a la pantalla la vida del señor Modigliani me hace sentir muy honrado. Fue una vida de grandes dificultades pero con un triunfo al final: una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse» , afirma Depp. Modigliani se basa en una obra de teatro del mismo título a cargo de Dennis McIntyre, que a su traslado al cine ha sido adaptada por Jerzy y Mary Kromolowski. No se trata de un biopic al uso, pues Modigliani se ambienta en París a principios del siglo XX, recorriendo las 48 horas que hicieron falta para que Modigliani se convirtiera en un artista archiconocido.

«Este proyecto siempre ha estado muy cerca del corazón de Al» , asegura el productor Navidi por su parte. » Él me presentó la obra Modigliani hace muchos años y me enamoré de ella al instante. Es un trozo de la vida de Modi, no de una biografía. Ha sido un sueño para mí trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble» . Depp nunca ha sido ajeno a la producción durante su trayectoria, y de hecho fue uno de los artífices del reciente documental Crock of Gold: Bebiendo con Shane McGowan, dedicado a la figura del vocalista de los Pogues.

