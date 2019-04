¡Histórico! Conoce el por qué se hundió del Titanic

Entornointeligente.com / #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/100814771_eceb8fe1-7373-4cbf-916a-65780ce83380-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item2 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/5-titanic-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item3 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/5b2b6c4803e40-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item4 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/9-3-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item5 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/11-hechos-que-no-sabias-del-titanic-curiosidades-696×364-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item6 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/como-fueron-los-ultimos-momentos-en-el-titanic-segun-la-carta-de-un-superviviente-700×366-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item7 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/maxresdefault-4-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item8 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/Titanic-6-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; #td_uid_1_5cad53f260297 .td-doubleSlider-2 .td-item9 { background: url(http://www.notitarde.com/wp-content/uploads/2019/04/titanic-imagen-80×60.jpg) 0 0 no-repeat; 1 de 9 Su peso sobrepasaba las 46.000 toneladasTitanic- notitarde El Titanic fue el transatlántico más lujoso de su época. Tenía la arquitectura naval más avanzada del momento y en su decoración se había cuidado hasta el más mínimo detalle.Titanic- notitarde Buque de vapor del Correo Real Titanic (Royal Mail Steamship Titanic),Titanic- notitarde El Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff, en Belfast (Irlanda del Norte)Titanic- notitarde Los diseñadores fueron William Pirrie, ]director gerente de Harland and Wolff, el ingeniero naval Thomas AndrewsTitanic- notitarde [ J.P. Morgan que se asoció con el empresario irlándes William Pirrie de la Harland and Wolff para la fundación de la International Mercantile Marine.Titanic- notitarde El presidente de la compañía White Star Line. Ismay viajaba a bordo del Titanic el día de la tragedia y logró salvar su vida en un bote.Titanic- notitarde El coste total ascendió a 1.500.000 librasTitanic- notitarde El Titanic fue botado al mar a las 12:13 del día 31 de mayo de 1911.Titanic- notitarde Notitarde.- El mes de abril siempre trae recuerdos de los grandes sucesos que pasaron en el planeta, uno de ellos el hundimiento del Titanic. Desde su creación el mismo fue hecho con los mayores avances, pero muchos decían que la arrogancia de sus constructores sería lo que verdaderamente le hizo daño al buque. ) El Titanic era el tercer trasatlántico del mundo, el mismo competiría con otros dos “monstruos” de la época. El lujo y el confort era lo más buscado en el Titanic y muchos dijeron que era el mejor invento del hombre, ya que lo llegaron a llamar el “súperbarco”. Lejos de todo, aquella madrugada del 14 y 15 de abril lo que vivieron los pasajeros del barco fue verdaderamente una pesadilla. Curiosidades del hundimiento El costo del barco: Fueron tan solo 7.5 millones de dólares para su construcción, el mismo sería construido por la empresa JP Morgan. Solo tres años duró la construcción del mismo. Los dueños querían que fuera el mejor ante el Olimpic y el Britanic. De las cuatro chimeneas que tenía el Titanic solo tres eran de vapor, la cuarta era una entrada de ventilación. Los diseñadores decidieron dejarla ya que le daba un aspecto más imponente a la nave. A pesar de tener todos los lujos soñados por los pasajeros, como restaurantes, gimnasios, camarotes de lujo; no contaba con suficientes botes para la emergencia. Solo llevaba 20 botes salvavidas donde solo entraban 1.178 pasajeros. Solo un total de 1514 personas se salvaron del naufragio, el total de pasajeros era de 2.2.23. Iban los hombres más acaudalados del mundo, grandes empresarios de la época. Pero también iban inmigrantes de Gran Bretaña y de Irlanda, como de otros países en busca de mejor vida. Tragedia del Titanic el buque más famoso en toda la historia marítima La empresa White Star Line, designó al capitán Edgard John Smith como el capitán del barco. El mismo dijo que luego del viaje se jubilaría ya que quería estar con su esposa y su hija. El capitán se encerró en la cabina y se supone que murió aferrado al timón del barco. Se pensó luego de que habían avisos de icebergs en la ruta que el barco podría con ellos. El capitán ordenó ir un poco más al sur buscando no encontrar más bloques de hielo. Muchos creyeron que el hecho de estar en aguas tranquilas en sus primeros días sería un buen indicio. Resultó ser todo lo contrario el hecho de que las aguas estuvieran tranquilas indicaba que habían icebergs en la ruta. El barco chocó contra el iceberg a las 11:40 de la noche del 14 de abril y solo duró dos horas más 40 minutos para su hundimiento. Se salvaron 710 personas que fueron rescatados por el trasatlántico Carpathia, el mismo llegó cuatro horas del hundimiento. Bruce Ismay, director general de la empresa White Star Line es considerado uno de los hombres más cobardes de la historia. El ejecutivo de la empresa decidió salvarse, pese a los esfuerzos de mujeres y niños al luchar por sus vidas. Te puede interesar: ¡Para gourmets! Descubre el cóctel vietnamita de cerveza con huevo La entrada ¡Histórico! Conoce el por qué se hundió del Titanic se publicó primero en Notitarde.com .

LINK ORIGINAL: Tenemos Noticias

Entornointeligente.com