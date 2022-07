Entornointeligente.com /

Nos desportos colectivos, a escolha dos números é, geralmente, da responsabilidade dos atletas – pelo menos nas últimas décadas. De números escolhidos por «fetiche» pessoal ou por superstição, até àqueles que simplesmente dão estatuto – como o 10 no futebol –, os motivos podem variar. Menos no ciclismo. Na Volta a França – e nas provas de ciclismo em geral – a escolha dos números tem pouco significado, menos para quem fica com o 13. Já lá vamos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com