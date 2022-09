História de Harry Styles cuspir em Chris Pine é «ridícula»

Entornointeligente.com /

São escassos segundos que foram colocados em slow motion e que parecem mostrar Harry Styles a cuspir sobre Chris Pine no momento em que se senta no seu lugar ao lado do colega de elenco durante a antestreia do filme de Olivia Wilde, Não Te Preocupes Querida ​, no Festival de Veneza. O vídeo foi partilhado pelo jornalista Matt Ramos no Twitter com a pergunta: «Será que Harry Styles acabou de cuspir em Chris Pine?».

Did Harry Styles just spit on Chris Pine?? #DontWorryDarling pic.twitter.com/V79mMi8CQs

— Matt Ramos (@therealsupes) September 6, 2022 As redes sociais dividiram-se: enquanto muitos utilizadores crucificaram Styles, outros garantiam tratar-se de uma ilusão de óptica. Aparentemente, e segundo os representantes dos dois actores, os últimos tinham razão .

» Esta é uma história ridícula — uma fabricação completa e o resultado de uma estranha ilusão online que engana claramente e permite uma especulação tola», declarou o representante de Pine à revista Variety ​​​​. E continuou: «Só para ser claro, Harry Styles não cuspiu em Chris Pine . Não há nada mais do que respeito entre estes dois homens e qualquer sugestão em contrário é uma tentativa flagrante de criar um drama que simplesmente não existe .»

Fontes próximas de Harry Styles, citadas pelo The Guardian , também negaram que o cantor e actor tenha cuspido em Chris Pine.

Não Te Preocupes Querida , que deverá chegar às salas nacionais a 22 deste mês, é um thriller assinado por Olivia Wilde, no qual Florence Pugh e ​Styles interpretam um casal cuja relação entra em ruptura quando a mulher descobre um segredo sobre o desaparecimento de um vizinho.

