Automobilist rijdt in op agent

– Politieagent A.B. is zondagavond ernstig gewond geraakt nadat een autobestuurder om hem is ingereden op de hoek van de Indira Gandhi- en Rijsdijkweg. De agent kwam onder het voertuig terecht en werd enkele meters meegesleept. Zijn collega’s wisten de autobestuurder tot stoppen te dwingen door op het voertuig te schieten.

A.B. werd met een ambulance afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Naar verluidt heeft hij een arm- en beenfractuur opgelopen en moest er operatief worden ingegrepen. Hij wordt momenteel in het ziekenhuis verpleegd. A.B., die deel uitmaakt van de surveillance-eenheid van regio Midden, was met collega’s opsporingswerkzaamheden aan het uitvoeren toen het voorval zich voordeed.

Bij het zien van de wetsdienaren vluchtten enkele mannen in verschillende richtingen op. De autobestuurder zag A.B. zijn kant op komen, voerde zijn snelheid op en reed in op de agent. De dader werd overgebracht naar het politiebureau. De autobestuurder bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en is in verzekering gesteld. Het voertuig dat voor reparatie bij hem was, is in beslag genomen.

