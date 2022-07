Historias a seguir para la Jornada 6 del Apertura 2022 en la Liga MX

Entornointeligente.com /

La Jornada 6 del Apertura 2022 en la Liga MX presentará duelos interesantes en todas sus facetas; el debut de Dani Alves con Pumas atrajo miradas de todos los aficionados, hasta los que no son fanáticos del equipo auriazul.

Las expectativas siguen altas sobre lo que pueden lograr los felinos pues, con seis refuerzos en para este semestre, se hizo uno de los clubes con mayor calidad pese a que su nómina no es muy robusta.

De igual forma, Monterrey, Toluca y Tigres siguen con buen paso y son quienes mandan en la tabla general. Estos tres equipos apenas tienen una derrota en lo que va de la campaña y mostraron su poderío en las primeras fechas.

Alfredo Talavera Imago7 FC Juárez vs Toluca Un duelo en el que Alfredo Talavera es el jugador a seguir, pues sus errores han costado puntos valiosos a FC Juárez , club que ha sufrido debido al nivel que el portero mexicano ha mostrado al inicio del campeonato.

La incorporación de Talavera pareció ser la respuesta a la zona baja de los fronterizos, pero más allá de dar resultados, solo ha llevado problemas para el equipo de Hernán Cristante, timonel del cuadro juarense.

Este viernes, ambos abren la jornada ante su exequipo, los Diablos, quienes marchan en la parte alta de la tabla general y finalmente encontraron un buen funcionamiento bajo el mando de Ignacio Ambriz.

Cruz Azul vs Necaxa La Máquina deberá arreglárselas sin Santiago Giménez, porque el delantero viajó a Países Bajos para sellar su incorporación con Feyenoord y así vivir su primera experiencia europea. El cuadro celeste, dirigido por Diego Aguirre, encontró en el delantero mexicano las respuestas al ataque, pero ahora sin el juvenil, luce complejo su panorama.

Las opciones son claras, pues Aguirre puede usar a Iván Morales en la posición, pero el chileno apenas suma 18 minutos en tres juegos, señal que la adaptación le ha costado. Incluso podría usar al juvenil Rodrigo Huescas, aunque Aguirre no le ha dado mucha participación.

Tigres vs Querétaro Los Gallos Blancos son uno de los dos equipos que no han ganado en lo que va del torneo. Bajo el mando de Mauro Gerk suman dos empates y tres derrotas, además que tienen una diferencia negativa de seis goles. Los queretanos son, hasta el momento, el peor equipo de la fase regular y no encuentran las respuestas para levantar el paso.

El duelo luce fácil para Tigres, quienes tienen en André-Pierre Gignac al goleador del equipo con tres goles. Ahora, el francés quiere acercarse a los primeros sitios, mismos que ocupan Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori con cinco y cuatro tantos , respectivamente.

Chivas vs Pachuca Santiago Ormeño es la principal atracción de Chivas y es quien debe ser el hombre gol del equipo luego de la sensible baja de José Juan Macías por lesión, además, es la salvación de Ricardo Cadena, timonel del equipo rojiblanco, pues la presión cada vez es más alta debido a la falta de buenos resultados.

Cadena fue ratificado como director técnico por la directiva tapatía, pero tiene al equipo sin victorias, pues suma cuatro empates y una derrota, por lo que están en el lugar 14 de la tabla general, algo que no es propio de un equipo con dicha exigencia.

La buena noticia es que Alan Mozo ya fue titular en las últimas dos fechas , esto luego que fue anunciado como el refuerzo bomba en este mercado de transferencias, pero Cadena prescindió de él en las primeras tres fechas.

Puebla vs Atlético de San Luis La Franja es una auténtica revelación, pues su quinto lugar general lo ponen, una vez más, como el caballo negro, y es que Nicolás Larcamón ha hecho de la institución poblana una de las más eficientes y con un estilo de juego claro.

Además, la expectativa por la llegada de Jozy Altidore al equipo tiene a sus aficionados más que emocionados , pues el estadounidense suplirá a Fernando Aristeguieta, quien se lesionó y no estará el resto de la campaña.

Si bien el ariete no está confirmado como refuerzo, habrá que poner atención en cómo Larcamón se las arregla para suplir ese hueco y causar peligro al ataque en esta fecha.

Tijuana vs Mazatlán FC Los Canes Aztecas subieron e ritmo bajo el mando de Ricardo Valiño, pues encontraron en Joaquín Montecinos las respuestas que necesitaban para poder levantar el paso y suman dos victorias seguidas, mismas que fueron ante América y ante Atlas, por lo que ahora quieren golpear al penúltimo lugar de la tabla general.

Los mazatlecos siguen sin ganar en lo que va de la campaña y vienen de un empate en Ciudad Universitaria ante Pumas, mismo que se dio en el minuto 90 y con una asistencia del fichaje bomba de la Liga MX, Dani Alves .

Gabriel Caballero sigue batallando por encontrar las mejores sensaciones en su equipos, quienes en el último juego apenas tuvieron aproximaciones a gol, aunque fueron certeros en dicha jugada.

Pumas vs Monterrey Dani Alves es el emblema de los auriazules y es el fichaje bomba de este mercado de transferencias . Con su llegada, las expectativas para Pumas son altas y ahora se espera mucho más de uno de los equipos que más fichajes hizo este verano.

Alves ya mostró su polivalencia en medio campo, pues primero jugó como interior para luego pasar como contención y así ayudar en un rol que si bien no desconoce, no es habitual, pues su posición natural es como lateral por derecha.

El duelo será ante el líder del torneo; Rayados luce en su mejor momento bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich y la dupla Rogelio Funes Mori-Rodrigo Aguirre ya dio frutos y la tiene como una de las mejores del torneo.

Además, el ‘Mellizo’ marcha en el segundo lugar de la tabla de goleo individual con cuatro goles, solo uno detrás de Santiago Giménez y quiere regresar al buen paso de cara al Mundial de Catar 2022.

Santos vs Atlas El bicampeón la pasó mal sin Julio Furch, pues el delantero apenas regresó en la jornada pasada luego de problemas físicos. Diego Cocca ya le dio minutos y ahora espera que pueda llevarlo como titular ante los Guerreros, quienes tampoco han tenido su mejor momento bajo el mando de Eduardo Fentanes.

Si bien Julián Quiñones ya se presentó con gol en esta campaña, el cuadro rojinegro no ha encontrado la llave para que puedan sumar buenos resultados y están en el antepenúltimo lugar de la tabla general con apenas un triunfo, un empate y tres derrotas.

El panorama del Atlas es complicado, pero el torneo pasado tampoco empezó de la mejor forma y llegó a la final para sellar su bicampeonato, por lo que aún tienen muy buena oportunidad de avanzar lugares.

León vs América Las Águilas y Fernando ‘Tano’ Ortiz tienen cada vez más presión , y es que pese a entregar buenos momentos en la gira que tuvieron por Estados Unidos ante equipos de primer nivel de Europa, en la liga no caminan y están en la parte baja de la tabla general.

Ortiz sabe que la afición demanda victorias en la Liga MX y los jugadores son conscientes de lo mismo, por lo que ahora deben iniciar el alza, ya que apenas suman una victoria, un empate y dos derrotas, pues se les reprogramó el juego ante Santos de la fecha doble.

Los azulcremas quieren aprovechar el juego ante los Esmeraldas para dejar claro que los buenos lapsos que tuvieron ante los clubes de élite fueron un impuso positivo para el torneo local, pero el cuadro dirigido por Renato Paiva les quiere poner un alto.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com