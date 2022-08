Historiadora critica a Brunetti por su frase sobre niños y niñas

Entornointeligente.com /

El análisis de la historiadora Ana Barreto Valinotti se da tras las expresiones del ex ministro de Educación y candidato a la vicepresidencia de la República, Juan Manuel Brunetti , quien afirmó que en Paraguay los niños usan pantalones y las niñas, polleras.

«Mi querido Marito, cuando firmó el decreto y me nombró ministro de Educación, me dijo que nosotros somos un gobierno que defiende la vida y la familia, y que tenga claro que en Paraguay los niños usan pantalón y las nenas, polleras, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y no hay ideología de género que valga», fueron las expresiones de Brunetti.

Embed «El exministro Brunetti debe ser más claro y no usar este tipo de metáforas, de lo contrario, nos remiten a otro lugar, a las mujeres en la cocina».

Dijo la historiadora Ana Barreto, sobre el discurso del precandidato a la Vicepresidencia. #AM1080 pic.twitter.com/tl5FZ0zzbs

— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 8, 2022 Al respecto, Barreto Valinotti indicó a radio Monumental 1080 AM que las entrelíneas de su discurso, durante un acto político en Caazapá, fueron claras y que se estaba refiriendo a los roles.

«Cuando escuché lo que dijo para mí las entrelíneas fueron claras y se estaba refiriendo a los roles. Históricamente no hay manera en que el uso de la pollera en las mujeres y pantalones en los hombres, no nos remitan a una disputa de poder», expresó.

El uso de pantalones no es solo por una cuestión de moda, esto posibilitó que mujeres desarrollen actividades que antes no se podía por la vestimenta —prosiguió— y recordó que hay ciertas maneras de referirnos que hacen alusión a una cuestión de poder.

«En ciertas maneras populares de referirnos, la frase de quién lleva los pantalones en la casa se refiere a una cuestión de poder. El ex ministro Brunetti debe ser más claro y no usar este tipo de metáforas; de lo contrario, nos remiten a otro lugar a las mujeres, a la cocina», enfatizó.

Juan Manuel Brunetti renunció en marzo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tras haber aceptado acompañar como precandidato a vicepresidente a Hugo Velázquez de cara al periodo presidencial 2023-2027.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

