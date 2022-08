Historia para conocer los entretelones de un asesinato en París

Entornointeligente.com /

Un embajador muere de tres tiros de pistola en una avenida de París cuando se disponía a regresar a su despacho, a pocos metros, luego de una cita frustrada. La historia oficial atribuye el crimen a una organización izquierdista de la que jamás se supo nada ni antes ni después. Pero la familia del asesinado posee información que vincula el crimen con un cuantioso tráfico de armas organizado por altos funcionarios gubernamentales y que el diplomático denunció. Más de 40 años duró la búsqueda de la verdad acerca de los motivos y de los autores del crimen. Entre consultas de archivos y documentos públicos y privados, lectura de estudios sobre temas relacionados, llamadas misteriosas y encuentros furtivos para la recepción de información comienza a armarse el rompecabezas de esta historia que parece la de una novela de espionaje. Parece, pero no es una novela pues los personajes de la historia son de carne y hueso, la mayor parte bolivianos y están en la memoria de la generación que vivió los tiempos de la Guerra Fría, las dictaduras militares en los países de América Latina y del Plan Cóndor que las conectaba. Eso es lo que cuenta Réquiem para Saturno. Retrato y muerte de Joaquín Zenteno Anaya, el libro editado por Plural y presentado el pasado jueves 11 en la biblioteca del Centro Patiño de Cochabamba. Saturno es el nombre en código utilizado para sus comunicaciones castrenses por el general Joaquín Zenteno Anaya, comandante de la Octava División de Ejército de Bolivia, cuyos efectivos hirieron y capturaron al Che Guevara en la Quebrada del Churo, el 8 de octubre de 1967. El autor del libro es Álvaro Moscoso Blanco, economista de formación e historiador de afición cuyo interés en el tema —además de la importancia de conocer la verdad de los hechos que configuran la historia de nuestro país— le es íntimo. Y los cuenta con una prosa ágil, como la de una novela de intrigas —que las hay, lo mismo que personajes bolivianos y extranjeros de sórdida celebridad— pero todo debidamente documentado y siguiendo un hilo narrativo cuya abundancia de información no fastidia a la lectura.

Un golpe fuerte «El asesinato del general Joaquín Zenteno Anaya golpeó muy fuerte a la sociedad boliviana, y de manera especial a mi familia», cuenta Moscoso sentado en la sala de reuniones de la Redacción de Los Tiempos. Su tono es sereno, pero al evocar ese día de mayo de 1976 su emoción es evidente en la voz que baja de volumen y los ojos que adquieren un brillo líquido. «Mis padres eran amigos de los que serían después mis suegros, de hecho, éramos vecinos, vivíamos a una cuadra de distancia. Yo era muy joven, apenas había salido bachiller, a mí me correspondió, inmediatamente nos enteramos de la noticia del asesinato, recoger de su colegio a Ximena la hija del fallecido —con la que contraje matrimonio después— y la llevé a mi casa. Desde entonces, vivimos muchos años con la incógnita acerca de los móviles del crimen. El Gobierno boliviano sostenía que se trataba de las ‘Brigadas Ernesto Che Guevara’, pero muy pronto se supo que ese grupo no existió ni nunca había existido. Entonces, este asunto ha estado presente a lo largo de mi vida. El libro, finalmente, es un parto resultante de una gestación de cerca de medio siglo, tiempo en el que se ha acopiado información de donde se pudo y también se han realizado viajes en búsqueda de información como el que realicé a La Habana, detrás de las Brigadas, o a Washington para consultar información oficial desclasificada y a otras ciudades de América Latina para consultar archivos», cuenta el escritor.

Búsqueda de la verdad Un escritor cuyo compromiso afectivo y familiar con el asunto del asesinato y podría distorsionar la información acopiada, u orientarla hacia hipótesis inflexibles. Él asegura que no y explica su convicción: «Cuando era pequeño, tuve la suerte y la posibilidad de visitar a un historiador boliviano célebre: don Roberto Querejazu Calvo, a mí me agradaba la historia. Y en una conversación con don Bobby, como lo llamábamos, me dijo: ‘si algún día tú escribes historia tienes que tener cuidado que todas tus afirmaciones o sentencias estén documentalmente respaldadas’. En los libros que he escrito: dos sobre Pedro Blanco (un personaje histórico nacional de los orígenes de la República N. del A.) y éste, sobre Zenteno Anaya, se pueden apreciar el sustento de las afirmaciones que contienen. En el libro Blanco y negro, sobre Pedro Blanco, el mérito reside en que se verifican alrededor de 800 fuentes que fueron puestas en duda por diversos historiadores: se sostenía que era un relato filial y no uno histórico. Así me he preocupado de verificar las fuentes de la información. En el caso de Zenteno Anaya he sido especialmente cuidadoso en no emitir nada que no esté respaldado por una fuente. Y nótese que yo no acuso al general Banzer de haber encargado el asesinato, sino que cito fuentes: al que fue embajador de Francia en Bolivia, Raymond Césaire, (de diciembre de 1979 a abril de 1983 N. del A.) quien señala que el asesinato fue ordenado por el gobierno militar de entonces. También cito documentos del plan Cóndor —creado a iniciativa de (Augusto) Pinochet el año 1975— en los que se involucra a Hugo Banzer en ese hecho de sangre. Es particularmente importante el informe reservado —y filtrado a la opinión pública— del Senado de Estados Unidos donde se señala que el asesinato de Zenteno Anaya fue promovido por el Gobierno boliviano de ese entonces».

El móvil Zenteno Anaya fue asesinado por su actitud respecto del contrabando de armas que involucraba a altos funcionarios del Gobierno boliviano de entonces, con financiamiento de un organismo internacional y conexiones con personas y organizaciones extranjeras. Eso no es una revelación del libro, ya lo había asegurado, por ejemplo, Martín Sivak en su libro El dictador elegido: biografía no autorizada de Hugo Banzer Suárez, donde relata, identifica y responsabiliza al dictador Hugo Banzer Suárez como el autor intelectual de la ejecución de embajador boliviano en París. Pero para Moscoso, era imprescindible juntar los cabos sueltos de la historia que vinculaba el contrabando de armas con el asesinato de su futuro suegro. «El asunto del contrabando se encontraba, con el rótulo de «Secreto» en la documentación del general Zenteno Anaya, desde el momento en que sus restos llegan a Cochabamba desde París. Inmediatamente nos percatamos de la información, que no pudo hacerse pública por las circunstancias que vivíamos, en la orfandad que había quedado la familia como efecto del asesinato. Era irresponsable exponer a nuevos riesgos a la viuda y a los hijos. Los documentos referidos al contrabando de armas le llegaron al embajador Zenteno Anaya, en París, el año 1974, por intermedio de un francés. Luego añado la correspondencia entre el embajador y el presidente Banzer. Esto, en ese momento, era una hipótesis, pero con el transcurso del tiempo y la información encontrada llegamos a la constatación de un hecho debido a que, de manera inequívoca, puede sostenerse que el asesinato se produjo por orden del régimen de entonces, el año 1976″.

Cuantioso contrabando ¿Qué monto de dinero significaba el contrabando de armas fuera de la ley que se estaba preparando? «No aparece en la documentación a la que he accedido», responde Moscoso. Debió ser una cantidad muy importante de dinero la que estaba en juego en esa operación de contrabando, considerando la lista del material en cuestión: desde equipos, aviones y armamento: desde radares hasta aviones, pasando por «grupos de artillería» comunes y antiaéreos, tanques, misiles con sus lanzadores autopropulsados, vehículos, municiones diversas, tres millones de granadas para cañones de tres calibres distintos, dos millones de cartuchos antiaéreos y otro tanto de granadas para mortero, además de media docena de embarcaciones artilladas de diversos tamaños y capacidades. El libro refiere que «los requerimientos estaban suscritos por el general Walter Rodríguez Michel, director general de logística del Ministerio de Defensa». Conocida esa lista y otras comunicaciones de altos funcionarios del gobierno bolivianos referentes a la ejecución de esas transacciones clandestinas de armamento, el embajador boliviano en París comunica sus inquietudes al presidente Banzer, quien tarda más de un mes en responderle que «el asunto ‘queda nulo por falta de consulta y recursos». «Es entonces que Zenteno Anaya pasó a la ofensiva, denunciando un contrabando de armas, mediante nota con fecha 18 de abril de 1974. Sígueme causando extrañeza la lenidad con que ha procedido el Gobierno luego de mi denuncia formal acerca del frondoso contrabando (de armas) claramente diagramado por el Sr. Ministro de Defensa, Gral. Florentino Mendieta, y sus más cercanos colaboradores. Exijo un proceso sumario por el prestigio bien ganado de nuestro glorioso Ejército. Este contrabando de armas, de dudosa facturación y objetivos, puede traer derivaciones insospechadas no solo para la paz de la República, sino para su misma soberanía», señala la denuncia. «La respuesta a esta carta la recibiría (…) en París el 11 de mayo de 1976, pasado el mediodía, cuando tres disparos calibre 7,65 le quitaron la vida», cuenta Réquiem para Saturno.

Carta esclarecedora Abundante información acopió Álvaro Moscoso, y no solo la encontrada en archivos. «Zenteno Anaya era un personaje muy querido por quienes lo conocían, era parco, sobrio, un buen profesional. Personas allegadas a él con frecuencia llamaron a la familia o me buscaron para darme alguna información. Aparte de lo que se pudo conocer de lo transmitido de ese entorno de allegados. Es de especial importancia la carta que militares bolivianos hicieron llegar a la familia, a la hermana del general asesinado. Estaba suscrita por un funcionario de la embajada de Bolivia en París y acompañada por una esquela del general Hugo Banzer Suárez, el dictador que gobernó férreamente Bolivia entre los años 1971 y 1978. La nota señalaba, insólitamente, que los asesinos de Zenteno Anaya (…) estaban vinculados a familiares de políticos próximos a Giscard d’Estaing, entonces presidente de Francia». Lo interesante de los franceses al respecto es que señalan con claridad a un responsable Del conjunto de las informaciones provistas por el Gobierno francés a la familia se puede concluir que no saben, o no tienen información suficiente para señalar quién fue el asesino, a pesar de lo que dijo su embajador en Bolivia el año 1980. Lo que nunca dijeron es quién fue y tiene los suficientes elementos de juicio para saberlo. Los franceses lanzaron información inconsistente. Y lo que es extraño y llama profundamente la atención es que nunca se pronuncian sobre lo que yo denomino ‘la punta del ovillo’. Y tuvieron que saber del asunto porque se trataba de empresas (de armamento involucradas en el contrabando, N. del A.) francesas. No afirmo que los franceses tienen responsabilidad alguna en el asunto. La tienen en la medida que no investigaron lo suficiente. Pero yo creo, como señala un funcionario boliviano, que ellos sí tienen toda la información, y en detalle».

Años de trabajo Aparte del tiempo empleado en recolectar la información, Moscoso dedicó otro, extenso, para organizarlo y darle forma de un libro. «Lo primero que he hecho es acopiar y leer toda la información: hemerográfica, documental, de los archivos de entidades gubernamentales de más un país y de la familia Zenteno, libros sobre el plan Cóndor… Y una vez que tuve toda la información ‘sobre la mesa’ organizada y sistematizada en fichas, fijé hipótesis y comencé a redactar fluidamente, porque gran parte del contenido del libro se fue incubando a lo largo del tiempo, yo ya tenía pasajes preelaborados. Me ha llevado, probablemente, un par de años ordenar todos los datos, porque era necesario estructurar el texto frente a una información tan diversa y compleja, asimismo, había que discutir, y logré hacerlo con el editor, la manera de incorporar lo que llamo la punta del ovillo, y que explica los móviles del asesinato: es precisamente la documentación referida a un contrabando de armas», refiere el autor antes de «destacar el mérito del editor, es un libro prolijo en su edición».

La edición Réquiem para Saturno. Retrato y muerte del general Joaquín Zenteno Anaya es de verdad un libro muy prolijo en su edición. Prolijidad tanto más necesaria cuanto, como lo remarca Moscoso todo lo mencionado tiene sus sustento documental, que figura en un anexo al que envían las referencias del texto principal. Y eso implica un trabajo de edición esmerado. Al respecto, el editor del libro, Alfredo Ballerstaedt, que participó en la presentación de la obra, refiere en su discurso que «el trabajo de edición con el autor vivo» es diferente, «porque las sugerencias del editor son, naturalmente, coordinadas , compartidas». Y, refiriéndose además al valor del contenido, Ballerstaedt añade que «por todos es conocida la estrecha relación entre los archivos y la memoria. El archivo, ese almacén de pruebas/documentos, es la piedra de toque epistemológico de la historiografía. Pero los datos ‘no hablan por sí mismos’, necesitan de un ‘interpretador’ que les confiera sentido, que los inscriba en un contexto que asegure la pertinencia de esa interpretación. Porque los hechos, contenidos en los datos, no guardan más relación que la costura que los une. Pero no solo hay que interpretar los datos contenidos en los documentos en un contexto que les dé sentido,sino, y en primer lugar, hay que saber elegirlos, sacarlos del arsenal de los anaqueles en que yacen, exhumarlos, desenterrarlos . Exhumar, elegir e interpretar, entonces son los eslabones necesarios de la ecuación, pero no su consumación, porque la memoria se aloja en el soporte, en el libro: ausente este, el esfuerzo se queda en la contemplación de su hacer, no trasciende (…). Esa tetra condición la cumple sobradamente el texto de Álvaro Moscoso. Suficiente mérito para leer» su obra. Y el escritor Ramón Rocha, prologuista del libro, señala en su contratapa que al leerlo, «el lector podrá valorar la valentía del autor de exhumar documentos que echan luces donde antes no había más que sombras, y la lucidez y la inteligencia para ofrecernos, con honestidad, una obra que desentraña los turbios laberintos del poder durante la década de los 70». El libro de Moscoso es un digno réquiem para un hombre brillante.

