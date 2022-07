Historia de amor- Así fue la relación de Daniella Navarro con el padre de su hija (+Fotos)

Entornointeligente.com /

Siendo una de las participantes más polémicas de la segunda temporada de La Casa de Los Famosos , la actriz venezolana, Daniella Navarro ha mostrado también que lucha por su hija pero… ¿quién es el papá de Uguiella Urbina ? La criolla ha hablado muchas veces de él en el show. Ella lo conoció en el año 2013 en Venezuela y, a pesar de que juraba que no le gustaban los morenos, el amor tocó a su puerta.

En el año 2013, mientras ella grababa en la ciudad de Miami la telenovela de Telemundo ‘’Marido en alquiler’’: «Él me enamoraba por teléfono, durante 4 meses era ‘buenos días’, ‘buenas tardes’, ‘¿usted comió?’, ‘buenas noches’, ‘¿cómo amaneces?’, ‘¿cómo te sientes?’’.

«Yo decía ‘no me gustan los morenos’, pero cada vez que ese hombre me llamaba a mí las piernas me temblaban. Así pasaron los meses en ese jueguito de mensajes y llamadas. Ese hombre jamás dejó de hacerme sentir tan cuidada y querida a la distancia» .

Cuando culminó las grabaciones de esta producción, Daniella decidió viajar a su país para compartir con él y lo que creyó que era solo una aventura, terminaron muy enamorados.

Ugueth Urbina, el beisbolistacriollo, es casi 10 años mayor que la actriz; pero no fue un impedimento para comenzar una relación. « Amo esa sonrisa que me llena de vida, amo cada segundo a tu lado. Gracias por presentarme estas sensaciones únicas y maravillosas, te amo mi vida», expresaba Navarro de él.

En el año 2016 nació el fruto de su amor, Uguiella : « Gracias por ser el padre que eres con mi hija, gracias por tanto amor, gracias por entenderme y respetarme, pero sobre todo gracias por ir de mi mano de manera respetuosa y abundante amor para nuestra hija donde nuestra prioridad es darle un hogar hermoso como lo tiene» , indicó en 2019.

Dani era quien posteaba en 2019 su vida en familia junto al amor de su vida y su pequeña bebé.

A pesar de que Daniella y Urbina terminaron, ella aclaró en abril de 2020 que ambos siempre iban a ir de la mano por el bienestar de su hija: «De la manera que sea, con amor y respeto, transformado o no, porque ambos tenemos una misión: el amor incondicional y felicidad de nuestra princesa y trabajamos duro diariamente la paciencia y aceptación del uno con el otro por el bienestar de Uguiella».

«No existen ex papá ni ex mamá, este fue el hombre que yo elegí como padre de mi hija y nuestras diferencias como adultos no podemos permitir jamás que interfieran en eso» , agregó en su momento.

