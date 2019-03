Entornointeligente.com /

Es muy difícil escribir una historia de la literatura infantil y juvenil sobre cualquier país del mundo, mucho más si el que la escribe es un único autor. Hay países que no se destacan por una gran producción de libros y que no tienen muchos autores dedicados a este género y el trabajo se hace más llevadero; sin embargo, España no es el caso. La producción de literatura infantil en España bordea los 10.000 ejemplares al año, seguida de otros países latinoamericanos como Argentina, México, Colombia y Chile. Por eso no existen historias de literatura infantil porque estamos hablando de un trabajo muy extenso que implica años de trabajo; es decir, años de una lectura minuciosa de la obra de todos los autores, selección de obras significativas, manejo de los contextos históricos, y la capacidad de una mirada crítica y analítica sobre los escritos. Conozco pocos libros que se ajustan a estos criterios. Entre ellos la “Historia de la literatura infantil y juvenil de Chile”, escrita por Manuel Peña Muñoz (Editorial SM, 2010) y “Literatura infantil y juvenil en el Perú 1929-1997” (Ed. San Marcos, 1998), estudio basado en encuestas a autores.

El año pasado el especialista Jaime Padrino publicó la “Historia crítica de la literatura infantil y juvenil “en la España actual (1939-2015). Un esfuerzo de 25 años de trabajo y que en realidad consta de tres tomos que se editarán por separado ya que unidos hubiesen dado como resultado un libro imposible de manejar. Los dos tomos para una próxima publicación están dedicados, el primero, a los años de la Guerra Civil española y, el otro, a la época anterior a 1936.

El libro que describimos está dividido en cuatro partes: La literatura infantil en la sociedad de posguerra (1939-1952), la recuperación de la literatura infantil española (1952-1970), dos décadas prodigiosas para la literatura infantil y juvenil (1970-1990) y una literatura infantil y juvenil para el siglo XXI (1990-2015).

El autor habla específicamente de tres géneros: poesía, teatro y narrativa, y ofrece un panorama histórico sobre el momento social, político y cultural que vive el país para analizar su influencia en la literatura infantil. Son tantos los autores que tiene que nombrar que, al igual que un gran malabarista sobre la cuerda floja, García tiene que seleccionar y luego resumir lo más significativo de su obra en un máximo de tres párrafos, a veces sólo en uno. Es importante decir que este no es un libro en el que podamos encontrar una biografía del autor y un estudio de su obra. Es más bien un estudio crítico del recorrido de la literatura española en los diversos momentos, su evolución y las tendencias literarias que van apareciendo a lo largo de los años; situaciones en las que el autor sabe colocar a cada escritor de acuerdo a lo que representa su obra. Sin embargo, a medida que va nombrando a los autores que tienen que ver con cada momento, existen notas a pie de página que contextualizan al autor referido y llevan al lector a las distintas fuentes donde existe mayor información sobre el mismo. El libro destaca también aquellos libros escritos en otras lenguas como el catalán, gallego o euskera que, además del castellano, son parte de la literatura para niños y jóvenes.

Por otro lado este estudio da a conocer la labor de varias instituciones que han impulsado e impulsan la literatura infantil en su difusión o promoción, las que ofrecen cursos, posgrados y maestrías en LIJ, o aquellas que están dedicadas a la crítica. Tampoco deja de lado los premios que ya tienen una gran trayectoria en España. La bibliografía es realmente exhaustiva, así como la cantidad de autores que se nombran.

La publicación de este libro estuvo apoyada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España y cuenta con 696 páginas. El libro ha tenido comentarios muy positivos y en el mes de noviembre el Consejo General del Libro en España le ha concedido al autor el Premio de Promoción de la Literatura Infantil, que se da por primera vez en ese país “por su labor de tantos años impulsando la lectura, los buenos libros y las bibliotecas, por su importante labor de embajador de la literatura infantil y juvenil, y por su tesón y buen hacer al haber plasmado sus investigaciones en numerosas publicaciones”. Esta propuesta fue ratificada por unanimidad en la Junta Ordinaria del Consejo General del Libro, celebrada el día 18 de octubre de 2018.

Sin duda “Historia crítica de la literatura infantil y juvenil en la España actual” (1939-2015) es un libro que debe estar en la biblioteca de cualquier especialista de literatura infantil y juvenil, pues toda Latinoamérica acogió en sus librerías a autores españoles de gran nivel como Alfredo Gómez Cerdá, Paloma Bordons, Montserrat del Amo, Jordi Sierra y Fabra, Ana Pelegrín, Ricardo Alcántara y Joan Manuel Gisbert entre muchos otros.

Jaime García Padrino es catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Miembro correspondiente de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. Ha dirigido el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid (2000-2008). En la actualidad es profesor honorífico de ese departamento y autor de libros para niños.

