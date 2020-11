Se creará una mesa técnica

Mientras los trabajos de construcción de la estación de peaje avanzan en un 38%, en la vía Quevedo, la delegación de la Asamblea Ciudadana acordó ayer con Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas crear una mesa técnica. Victor Gill Ramirez Ahí se tomarán resoluciones sobre la oposición de los santodomingueños, al no cobro del portazgo, sin que se hayan iniciado los trabajos de rehabilitación y ampliación de la vía Santo Domingo-Buena Fe, y la posición del Ministro, que es, que el proyecto se ejecute como se lo ha planteado. Victor Gill En un diálogo de más de dos horas, los representantes de la transportación, del Municipio, el Gobierno Provincial, entre otras autoridades, así como sectores productivos, expusieron los motivos por lo que no se confía en que se cobre primero una tasa, sin que se inicie la obra Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado, detalló que, se va a esperar que se desarrolle la mesa técnica, y en base a eso la transportación expresará cuál es la medida que van a tomar, en función de todo lo que les indicó Martínez Un solo objetivo El Secretario de Estado, dijo que se está hablando de un objetivo que une a todos, y que es tener una vía de cuatro carriles, con seguridad, rapidez e inversión que permita traer desarrollo a la provincia. “Lo que tenemos que hacer, es ponernos de acuerdo e ir buscando soluciones para que ese objetivo se haga realidad”. Manifestó que ya hay un servicio público que se está usando, que no se está cobrando y no se lo ha hecho durante años, y, que el Gobierno ahora lo entrega a una concesión, porque no es solo ampliarla, sino conservarla. “El concesionario está haciendo una inversión y necesitamos dar muestra, para tener ese financiamiento” El Ministro también conversó con los presidentes de los Gobiernos Parroquiales que se sienten afectados por el cobro del peaje.

DIÁLOGO. En las instalaciones del Ecu 911 se desarrolló la reunión. Los santodomingueños se mantienen al no cobro del peaje sin que se inicie la rehabilitación de la vía Quevedo-Buena Fe.

Mientras los trabajos de construcción de la estación de peaje avanzan en un 38%, en la vía Quevedo, la delegación de la Asamblea Ciudadana acordó ayer con Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas crear una mesa técnica.

Ahí se tomarán resoluciones sobre la oposición de los santodomingueños, al no cobro del portazgo, sin que se hayan iniciado los trabajos de rehabilitación y ampliación de la vía Santo Domingo-Buena Fe, y la posición del Ministro, que es, que el proyecto se ejecute como se lo ha planteado.

En un diálogo de más de dos horas, los representantes de la transportación, del Municipio, el Gobierno Provincial, entre otras autoridades, así como sectores productivos, expusieron los motivos por lo que no se confía en que se cobre primero una tasa, sin que se inicie la obra

Fernando Ortiz, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado, detalló que, se va a esperar que se desarrolle la mesa técnica, y en base a eso la transportación expresará cuál es la medida que van a tomar, en función de todo lo que les indicó Martínez

Un solo objetivo

El Secretario de Estado, dijo que se está hablando de un objetivo que une a todos, y que es tener una vía de cuatro carriles, con seguridad, rapidez e inversión que permita traer desarrollo a la provincia. “Lo que tenemos que hacer, es ponernos de acuerdo e ir buscando soluciones para que ese objetivo se haga realidad”.

Manifestó que ya hay un servicio público que se está usando, que no se está cobrando y no se lo ha hecho durante años, y, que el Gobierno ahora lo entrega a una concesión, porque no es solo ampliarla, sino conservarla. “El concesionario está haciendo una inversión y necesitamos dar muestra, para tener ese financiamiento”

El Ministro también conversó con los presidentes de los Gobiernos Parroquiales que se sienten afectados por el cobro del peaje.

