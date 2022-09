Hipocrisia ou ideologia?

Entornointeligente.com /

Há dias, depois de Isabel II ter empossado Liz Truss, publiquei o seguinte tweet : «O Reino Unido já teve três mulheres primeiras-ministras. Uma do partido da direita, outra do partido da direita, outra do partido da direita». Publiquei o tweet para me divertir com as reacções negativas, que não tardaram nem se desviaram do expectável. A maioria respondeu com referências desprimorosas ao legado, às políticas, à competência e às opiniões de Margaret Thatcher, Theresa May e da própria Truss. O que me queriam dizer é que a circunstância de serem mulheres interessa menos do que tudo o resto. Curioso. Quando uma pessoa de direita diz o mesmo, é logo atacada por ser contra a promoção da igualdade de género. Quando dá exemplos de protagonistas mulheres à direita, esses exemplos não servem, porque são exemplos de direita.

