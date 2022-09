Entornointeligente.com /

Hindsight (2022) é um videojogo que convida as pessoas a explorarem o passado da protagonista, Mary, à medida que a mulher reflecte sobre as memórias que tem da mãe quando regressa à casa de infância depois da sua morte. Serão uma versão precisa da realidade, ou mudaram com o tempo? Neste jogo, não há menus, nem instruções: o utilizador tem de «navegar» no ecrã até perceber que objectos funcionam como portas-de-entrada para memórias.

