Hinchas de BSC repudian actitud de Carcelén

Entornointeligente.com /

El volante de Barcelona SC, Michael Carcelén , está en el ojo de la tormenta por un video que empezó a circular en redes este miércoles 31 de agosto de 2022.

En el video se observa al futbolista tomando cerveza mientras está de fiesta y escucha música, con más personas.

Debido a esto, ciertos fanáticos demostraron su descontento con la actitud del futbolista y lo criticaron en redes.

​

Ahora se entiende porque come banco

Carcelén aun no ha ganado nada para tirarse a muy bacan, se descarreo después que se separo de la mamá del hijo quien lo apoyo cuando inició su carrera https://t.co/wFb8w0MMKA

— ℝ𝕠𝕓𝕖𝕣 (@RoberBSC) August 31, 2022

«Ahora se entiende por qué come banco . Carcelén aún no ha ganado nada para tirarse a muy bacán», expresó un seguidor canario.

Otro hincha del club se molestó con el jugador y lo culpo de ser sinvergüenza al realizar estas actividades, cuando el plantel no está pasando por un buen momento.

​

Que lindo jugador @BarcelonaSC se está cayendo a pedazo y ellos chupan celebrando las vergüenzas que hacen jugando de local que no pueden ganar un partido https://t.co/O9MJaQZ8iS

— 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒖𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔𝑶𝒔𝒑𝒊𝒏a (@juan_palacioso) August 31, 2022

«Qué lindo jugador. Barcelona se está cayendo a pedazos y ellos chupan celebrando las vergüenzas que hacen jugando de local, que no pueden ganar un partido», sentenció.

La crítica más frecuente fue su falta de titularidad, ya que aluden a que no está en el once inicial por este tipo de situaciones.

«Se entiende un poco su no titularidad. Condiciones tiene, pero cabeza no . Una pena, el equipo en la final y el jugado tenía incluso algo de opciones de Mundial. Con este tipo de actitudes no se sabe», destacó Germán Anda, hincha torero.

​

Se entiende un poco si no titularidad, condiciones tienes pero cabeza no, una pena, el equipo en final y el jugador tenía incluso algo de opciones de Mundial. Con este tipo de actitudes no se sabe. https://t.co/0PwvxDNejO

— Germán Anda (@GermanAnda) August 31, 2022

Michael Carcelén con Barcelona En la presente campaña, Michael Carcelén ha disputado 26 compromisos acumulando más de 1300 minutos. Además, fue titular en 15 ocasiones.

En cuanto a número se refiere el mediocampista, ha participado en cuatro anotaciones. Son tres goles y una asistencia.

Por otra parte, ha realizado 118 recuperaciones, ganó el 43% de sus duelos y acertó el 82 de sus entregas.

El conjunto torero no se ha pronunciado en relación al comportamiento del volante. El futbolista tampoco ha dado declaraciones con respecto al audiovisual que circula.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com