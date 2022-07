Hinchas arremeten contra Luis Zubeldía

Entornointeligente.com /

Liga de Quito cerró este domingo 24 de julio de 2022 una semana con dos resultados que dejan mal parado a Luis Zubeldía, su entrenador.

El miércoles 20 de julio cayeron derrotados por 2-1 ante el Imbabura , conjunto que milita en la LigaPro Serie B, y quedaron eliminados de los octavos de final de la Copa Ecuador, tornero del que eran los campeones defensores.

Este domingo esa crisis de resultados se ahondó más tras caer goleados por 4-0 en su visita a la Universidad Católica en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los goles de Anderson Ordóñez, Juan Luis Anangonó (GEC), Aron Rodríguez e Ismael Díaz, avivaron más los reclamos de los hinchas albos.

El principal apuntado es el entrenador argentino, en el cargo desde finales de abril en reemplazo de Pablo Marini. Las voces que piden su salida se multiplican en redes sociales, pese a ser la primera derrota de la segunda fase de la LigaPro.

Los jugadores quieren que Zubeldia salga y juegan igual como jugaban cuando no querían a Marini….ya es hora que renuncie el cuerpo técnico y busquen a alguien que si tenga afinidad con jugadores. La crisis continuará mientras siga Zubeldia como DT

— Miguel Marcial (@Mickeyligado) July 24, 2022

Según Transfermarkt , entre LigaPro, Copa Ecuador y Copa Sudamerica, Zubeldía dirigió a los albos en 13 partidos. Consiguió seis triunfos, cuatro empates y tres derrotas .

Bajo su mando se ubicaron terceros en la primera fase de la LigaPro y quedaron eliminados de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y de los octavos de final de la Copa Ecuador.

Jugadas tres fechas de la segunda fase, los de Zubeldía están en la posición 11 con cuatro puntos. Dependiendo de los resultados de Barcelona SC, 9 de Octubre y Macará, pueden hacer que desciendan dos posiciones más.

Si esto no saca Zubeldía, sabrá Dios qué!

— Leonardo H. Zerna 🇪🇨⚽️📝 (@leozernasport) July 24, 2022

En la tabla acumulada marchan en la cuarta posición con 33 unidades , los mismos que Barcelona (segundo) y Aucas (tercer) e Independiente del Valle (quinto), pero separados por el gol diferencia. El nuevo líder es Universidad Católica con 35 puntos.

En la fecha 4, el ‘Rey de Copas’ recibirá a Técnico Universitario en el Rodrigo Paz Delgado. En la siguiente jornada visitará a Aucas, conjunto que atraviesa su mejor momento del año y se apunta como un firme candidato para ganar esta etapa y disputar el título contra Barcelona SC.

¿Quieren que se vaya Zubeldia? Hagan campaña para que salga,cuando los problemas de camerino, de bajos rendimientos sigan y los dirigentes sigan con los mismos errores de siempre, no digan que no se les advirtió, si quieren cambios, hay que sacar la Raíz dañada, no las hojas.

— Supremo Liguista U/ (@Gastooooon10) July 24, 2022

