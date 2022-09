Hinch confía que Miguel Cabrera vuelva a jugar en la actual temporada

Entornointeligente.com /

Miguel Cabrera no tiene daños estructurales en su lastimado bíceps izquierdo, pero el slugger de Tigres de Detroit se perderá entre 10 y 14 días, de acuerdo con el mánager A. J. Hinch.

Cabrera sufrió un tirón haciendo un swing el viernes de la semana pasada y el sábado fue inscrito en la lista de incapacitados por primera vez en 2022.

«Nosotros queremos que tome algunos turnos más esta temporada», destacó Hinch, de acuerdo con MLB.com.

«No sabemos cuánto tiempo pasará hasta que regrese la fuerza; ese es el problema más grande con un tirón. Pero esperamos que pueda volver a entrar en el cajón de los bateadores este año», añadió.

A principios de agosto, Cabrera hizo público el dolor que estaba sintiendo en la rodilla derecha y cómo le afectaba al momento de empuñar el madero. Desde entonces su juego fue dosificado.

El 5 de julio, el maracayero ligó de 3-3, con boleto, y elevó su promedio a .308.

De allí en adelante, su rendimiento comenzó a decaer y hasta el juego del viernes, después de ser retirado del encuentro contra Kansas City en el quinto inning, apenas exhibía una línea ofensiva de .136/.211/.191 (110-15), con tres dobles, un jonrón, nueve remolcadas .402 de OPS, en 33 desafíos.

Chirinos regresa a la MLB

El venezolano Yonny Chirinos hará su esperado regreso a las Mayores el martes bajo circunstancias inusuales, al tomar el lugar en el roster de Drew Rasmussen , quien ingresó a la lista de paternidad.

El derecho de 28 años de Rays no ha lanzado en Grandes Ligas desde el 16 de agosto del 2020, antes de someterse a una cirugía Tommy John y superar múltiples recaídas.

Cuando estaba por finalizar su rehabilitación en septiembre del 2021, Chirinos sufrió una fractura en el codo derecho, que requirió de una nueva cirugía a finales de ese mes. Pero el martes fue activado de la lista de lesionados de 60 días, donde había estado durante todo el año.

Chirinos tuvo efectividad de 5.12 en 19.1 tramos en su rehabilitación en las menores este año a lo largo de tres niveles diferentes. Lanzó bien en Triple-A Durham, permitiendo sólo tres carreras en nueve episodios, en un combinado de tres salidas.

La última vez que lanzó en las menores fue el jueves, así que debe de estar disponible para subirse a la loma de Tampa Bay el mismo martes, de ser necesario.

