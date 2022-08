Hincapié entre los mejores jugadores de su categoría

Entornointeligente.com /

El futuro del defensor Piero Hincapié es uno de los más prometedores entre los jugadores ecuatorianos. Con 20 años es titular en una las ligas más importantes de Europa .

La mañana de este lunes 29 de agosto de 2022, el Centro Internacional de Estudios Deportivos ( CIES Football OBS) publicó la lista de los jugadores más prometedores que hayan nacido en el 2002.

Piero Hincapié se encuentra en el segundo lugar del prestigioso listado . El ecuatoriano está por encima de jugadores de talla mundial como Eduard Camavinga (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) y Ansu Fati (FC Barcelona).

La CIES calicó al central con un 86,7 de puntaje sobre 100 y lo denominó jugador bloqueador puro. Además, añadió que ha disputado 3 639 minutos en los últimos 365 días, siendo la tercera cifra más alta.

​

. @vinijr 🇧🇷 ( @realmadrid ) leads the @CIES_Football 📊 table of most impactful 2000-born players worldwide 🌏 Top 5⃣0⃣ of hottest prospects 🌱 per year of birth and Impact Score 📈 method 👉 https://t.co/Qfv9Y0nruD 🤓 #Vinijr #Tonali #Vitinha #Foden #Ferran #Tchouameni #Haaland pic.twitter.com/HgMzAwp35T

— CIES Football Obs (@CIES_Football) August 29, 2022

Números en la temporada Hincapié ha jugado cuatro partidos en la presente temporada. En tres arrancó como titular. Tiene un promedio de 68 minutos por encuentro.

En cuanto a número se refieren, el defensor promedia 1,5 intercepciones, 2,3 barridas y 1,5 despejes por partido . Además, ha ganado el 55% de sus duelos y tiene un 79% de acierto en sus pases.

En el último partido contra el Mainz, Piero Hincapié se marchó expulsado por primera vez en el fútbol europeo. Tuvieron que pasar 37 partidos y más de 2 400 minutos para que vea una cartulina roja.

Su próximo partido será ante Club Brujas de Bélgica por la Uefa Champions League , en lo que significará su debut en el torneo más importante en cuanto a clubes se refiere.

El partido está programado para el miércoles 7 de septiembre, a las 14:00 (hora Ecuador).

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

Entornointeligente.com