Hilda Abrahamz revela nuevos detalles de salud tras dar positiva a COVID-19 (+CAPTURA)

La actriz venezolana Hilda Abrahamz explicó cómo se siente tras días de ser diagnostica con coronavirus. Cabe destacar que, en días pasados la artista criolla reconocida por su participación «Mi gorda bella» reveló que luego de 3 años de pandemia del COVID-19 tocó a su puerta luego de conceder una entrevista sin tapabocas, aparentemente de cuando conversó hace unas semanas con el periodista Luis Olavarrieta.

Por este motivo, la actriz había dicho en su perfil que lamentaba no haber protegido ya que «el covid de verdad es fuerte, los dolores corporales más mi fibromialgia son terribles» , agregando que se estaba aislando en la comodidad de su hogar junto a su hija.

Ahora bien, hace escasas horas se volvió a pronunciar ante el público y explicó que no se siente muy bien, añadiendo a través de su cuenta de Twitter «Paso a saludarlos y a contarles que he estado un poco golpeada por el covid, pero, me siento mejor. Hoy me pude levantar de la cama y caminar un rato».

Por su parte, los seguidores le han deseado a la artista una pronta recuperación para que pueda seguir con sus actividades.

