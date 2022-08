Hilda Abrahamz reacciona a la confesión de Juan Carlos García sobre la escena de «Angélica Pecado» (+Video)

Entornointeligente.com /

Tras las palabras del actor, Hilda se pronunció con un comentario burlón Cabe recordar que recientemente el actor venezolano Juan Carlos García confesó en una entrevista con el presentador Nando de la Gente, le tocó grabar una escena completamente al desnudo con la primera actriz Hilda Abrahamz para la telenovela «Angelina Pecado».

« yo era un masajista que era su amante entonces ella siempre venía a donde estaba mi spa a darse masajes y ahí teníamos relaciones y entonces llega el director y me dice: Juan Carlos una pregunta, para darle realismo podrías quitarlo (el traje de baño) no voy a ver tus partes» explicó el actor refiriéndose a su papel agregando que al grabar la escena la actriz no sabía que él estaría desnudo, por lo cuál reaccionó de manera sorprendida.

Asimismo, Hilda se pronunció ante la vergonzosa confesión de su ex compañero de trabajo con un comentario en la red social Instagram. Sin brindar mayores detalles al respecto, la actriz comentó un «Jajajajaja», provocando las reacciones de varios internautas.

Cabe recordar que Angélica Pecado fue una telenovela producida por la cadena de RCTV a mediados de los años 2000 y 2001.

