Hilda Abrahamz confiesa lo que vivió tras colocarse biopolímeros

Entornointeligente.com /

La primera actriz venezolana, Hilda Abrahamz ofreció una entrevista al programa del periodista venezolano, Luis Olavarrieta en la plataforma de YouTube en donde habló sobre la realidad del cambio de su rostro en los últimos años.

Así fue como primeramente, destacó que la belleza fue un peso para ella: ‘’Una vez que te han conocido siendo tan exuberante, tan bella, ya la gente no te perdona que no sigas siendo esa mujer tan bella que algún momento conoció’’.

No dudó en aclarar que entró a la televisión porque su belleza la ayudó; puesto que logró entrar en el Miss Venezuela y de ahí saltó a la gran pantalla. Enfatizó que la belleza es una ‘’Cruz muy pesada de llevar porque la gente siempre te va a exigir que estés bella y que no te descuides, y que no te pongas vieja’’.

En un punto de este encuentro, no dudó en contar un terrible episodio que vivió en su vida cuando, sin conocer la reacción que esto provocaría en su cuerpo, se inyectó biopolímeros en su rostro.

‘’Lo que me pasó a mi fue que en una época, en los 90’… Muchas mujeres fuimos víctimas de una época con los biopolímeros. Nadie sabía cuál era la reacción que finalmente iban a tener estas sustancias que uno se inyectaba en vez de colágeno; llegaron los biopolímeros que más nunca te ibas a inyectar más nada porque eso quedaba allí, el colágeno se absorbía por la piel y cada seis meses te ponías…’’, comentó Hilda.

Acotó además: ‘’Llegaron los mágicos biopolímeros que eran plástico, pero ni los médicos sabían que esas sustancias eran tan peligrosas, que migraban y que finalmente, con el pasar de los años y cuando la piel ya cae, esas sustancias son pesadas y caían y tu cara, pues cambiaba. Eso fue lo que me pasó’’.

Por otro lado, Hilda contó cómo recibió las críticas del público cuando mostró su nueva cara, pues nadie le haría más daño del que ella ya se había hecho.

LINK ORIGINAL: 800 Noticias

Entornointeligente.com