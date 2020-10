Hilary Duff está a la espera de su tercer hijo

Entornointeligente.com /

La actriz Hilary Duff compartió en su cuenta de Instagram la noticia de que está a la espera de su tercer hijo, lo que dejó a más de uno sorprendido por tan inesperado comunicado.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió un tierno y breve video, en el que aparece en compañía de su esposo, quien la abraza tiernamente por la espalda, mientras le acaricia la pancita.

“¡Estamos creciendo! Sobre todo yo”, escribió la intérprete emocionando a todos sus seguidores, quienes de inmediato han reaccionado eufóricos ante el anuncio que ha hecho.

Matthew Koma, su esposo desde hace casi un año, también replicó el video en su propio perfil de Instagram, el cual acompañó con un divertido mensaje, en el que hizo referencia a sus días de confinamiento al lado de la querida actriz, asegurando que su embarazo es el resultado de estos meses de encierro.

“La cuarentena fue divertida. Bebé número tres, 2021”, escribió el músico junto al emotivo clip que se ha convertido en tendencia en redes sociales.

Entre los buenos deseos que sus fans les han hecho llegar a través de las redes sociales, destacan los mensajes de amigos famosos de la pareja como el Lea Michelle, Priyanka Chopra, Sara Bareilles, Ashley Tisdale, entre otros.

Además del bebé que viene en camino, Hilary es madre de un niño de 8 años llamado Luca, fruto de su relación con el jugador de hockey Mike Comrie, de quien se separó en 2016.

En octubre de 2018, dio la bienvenida a su segunda hija a quien decidieron nombrar Banks.

Ver esta publicación en Instagram

We are growing!!! Mostly me …

Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el 24 Oct, 2020 a las 8:28 PDT

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/GrMSWMc6dI10zfha74uZzR

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia

Lea Tambien: Legalmente Rubia 3 ya tiene fecha de estreno ¡Nació Bianca! La hija de David Bisbal y Rosanna Zanetti (+fotos)

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com