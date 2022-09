Hijo de Taylor Hawkins tocó «My Hero» con los Foo Fighters en el homenaje de Wembley

Entornointeligente.com /

El rock llora a Taylor Hawkins de Foo Fighters 1:28 (CNN) — Una formación repleta de estrellas, con Paul McCartney y Liam Gallagher entre los participantes, se unió a los Foo Fighters para rendir un emotivo tributo al baterista de la banda, Taylor Hawkins, en un concierto en Londres el sábado por la noche.

Hawkins, de 50 años, murió en marzo en Bogotá, Colombia, horas antes de que los Foo Fighters subieran al escenario en el Festival Estéreo Picnic. La banda canceló de inmediato las fechas restantes de su gira.

El concierto del sábado fue la primera vez que la banda tocó junta desde la muerte de Hawkins.

Según la agencia de noticias PA Media del Reino Unido, un conmovido líder de Foo Fighters, Dave Grohl, le dijo a la multitud en el Wembley Stadium de Londres: «A Taylor le encantaba improvisar y grabar con cualquiera y con todos. Le encantaba tocar música todos los días. Y no hay mucha gente con la que nunca haya tocado. Así que esta colección de amigos, familiares y músicos, todo esto lo reunió él y todos estamos conectados aquí hoy por este amigo».

Los Foo Fighters en el escenario del concierto tributo al baterista Taylor Hawkins en Wembley el sábado 3 de noviembre.

El tema de la familia estuvo siempre presente durante todo el espectáculo. Oliver Shane Hawkins, de 16 años, se unió a la banda de su padre para una poderosa interpretación de la canción «My Hero» de Foo Fighters.

«Damas y caballeros, tenemos un baterista más que vendrá y tocará con nosotros», dijo Grohl mientras le daba la bienvenida al escenario al hijo de Hawkins. «Y déjenme decirles que no creo haber visto a nadie tocar la batería tan fuerte como esta persona, pero más allá de eso, es un miembro de nuestra familia. Y necesita estar aquí esta noche con todos nosotros, y creo que tiene sentido que venga a tocar con nosotros esta noche».

Algunos de los nombres más importantes de la música acudieron a honrar a Hawkins, entre los que se incluyen Roger Taylor y Brian May de Queen, Rush, el cantante de AC/DC Brian Johnson y Nile Rodgers. Chrissie Hynde de The Pretenders, la estrella del pop Kesha, la sensación de Eurovisión Sam Ryder y el líder de The Darkness, Justin Hawkins, también se unieron a la celebración.

Los artistas hacen una reverencia final en el concierto tributo.

En un mensaje pregrabado, Elton John llamó a Hawkins «un baterista increíble» y lo recordó «tocando en mi último álbum, por el que estaba tan emocionado y honrado».

«Esta noche se trata de recordarlo, honrarlo y nunca olvidarlo», agregó John, según PA.

Los comediantes Dave Chappelle y Jason Sudeikis también subieron al escenario para contar anécdotas sobre su relación con la música de Hawkins.

Grohl parecía visiblemente emocionado en el concierto mientras honraba la vida de su compañero de banda y amigo.

El turno de Los Ángeles será el 27 de septiembre El concierto del sábado fue el primero de dos eventos de celebración en honor a Hawkins. Un segundo concierto tributo se llevará a cabo el 27 de septiembre en Los Ángeles. Los fondos de los eventos se destinarán a las organizaciones benéficas Music Support y MusiCares, ambas elegidas por la familia Hawkins.

Hawkins se unió a Foo Fighters en 1997, apareciendo por primera vez con la banda en la gira de apoyo a su segundo álbum, «The Colour and the Shape».

Grohl y McCartney actúan en el primero de dos conciertos tributo a Hawkins.

La formación repleta de estrellas incluyó al guitarrista de Queen, Brian May.

Chloe Melas de CNN contribuyó a esta historia.

