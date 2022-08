Hija de Will Smith, habló de la cachetada de su padre a Chris Rock «removió mis propios demonios internos»

Entornointeligente.com /

La hija de Will Smith explicó que es consciente de que al ser figuras públicas, ella y su familia sienten la presión de los admiradores que suelen tener altas expectativas y dejan de verlos como simples seres humanos

Una semana después de que Will Smith le pidiera disculpas públicas a Chris Rock por la cachetada que le dio en la ceremonia de los premios Oscar 2022, la hija del actor, Willow Smith, también rompió su silencio acerca del suceso que opacó toda la ceremonia de los premios más prestigiosos del cine y a todos sus ganadores.

Casi nadie recuerda quién ganó, qué o quién más se presentó, todos recuerdan el momento en el que Will Smith se levantó de su silla y le dio un manotazo en la cara al anfitrión de la ceremonia, sin importar que estuviera por entregarse un premio, sin contenerse, pese a que estaba por recibir el premio más importante de su carrera.

No han sido suficientes meses de censura mundial (críticas de todo tipo, pérdida de papeles, una entrada a una clínica, el veto de asistir a futuras ceremonias de la academia), Will Smith hizo una disculpa inicial poco después. Recientemente publicó otra, más reflexiva, en la que además reveló que intentó comunicarse con Chris Rock.

«Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió fue que no está listo para hablar y cuando lo esté me contactará», dijo Will Smith públicamente. «Entonces, te digo, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quiera que estés listo para hablar».

¿Qué dijo Willow? Ahora es su hija, Willow (también cantante), quien habla (la familia ha hecho pocas alusiones al respecto, salvo por algunas declaraciones de la esposa de Smith, Jada).

Willow habló por fin de lo que sintió al ver como el mundo le caía encima a su padre. Y recalcó que, como todos, su familia no es perfecta.

«Me sacudió y removió mis propios demonios internos (…) Veo a toda mi familia como seres humanos, y los amo y los acepto por toda su humanidad», expresó.

También explicó que es consciente de que al ser figuras públicas, ella y su familia sienten la presión de los admiradores que suelen tener altas expectativas y dejan de verlos como simples seres humanos. Expresó que eso no ha sido saludable para su familia, integrada por Smith, Jada Pinkett, Jaden y Willow.

