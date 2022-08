Hija de Darío Gómez desmiente que el ‘Rey del despecho’ necesitara una cirugía a corazón abierto

Entornointeligente.com /

Darío Gómez, el ‘ Rey del despecho ’, falleció el pasado 26 de julio en Medellín, pero luego de su inesperada partida siguen surgiendo dudas sobre los comentarios que hizo el hermano del cantante, Nelson Gómez.

El familiar de Darío Gómez, en medio de la muerte de su hermano expresó que el artista necesitaba una cirugía a corazón abierto, pero que este proceso medico no se llevó a cabo por intereses de Catalina Gómez.

» Los mánager piensan más en el dinero que en la salud «, así fueron las palabras de Nelson que tomó vocería por lo que le sucedió al paisa.

En este sentido, la hija del intérprete de ‘ Nadie es eterno ’ salió al paso a negar lo que su tío decía de ella, porque como los conciertos, contactos y redes sociales eran manejadas por ella y su familia, la negligencia tenía que ver con ellos.

La mujer salió a desmentir lo que se estaba rumorando y en primera instancia indicó, que en medio del dolor vio más apoyo de los seguidores de su padre que realmente de la familia paterna . Luego de esto Catalina mencionó que no sabe de dónde sacó su tío que su papá necesitaba una intervención.

Por lo anterior, la doliente del hoy fallecido, Darío Gómez explicó que este ataque sería por conseguir algo a cambio , y exigió que se respete la memoria de su difunto padre, pero no se refirió solo a Nelson si no que expresó que, » les quiero decir a él y a los que hablan que no nos afecta lo que dicen , Dios se encargará de juzgarlos. No se metan con los que ayudaron a mi papá», comentó en medio de una entrevista del programa ‘Lo sé todo’.

A lo anterior, Catalina agregó que el hermano de Darío Gómez pretendía impulsar su carrera a través del nombre del ‘Rey del despecho’ sacando lo que ella llamó plagio.

Además de esto, la mujer dijo que la herencia de su progenitor ya estaba definida , y que si alguien quería pelear que lo hicieran solos.

Lo que, si es cierto, es que a pesar de las peleas que han suscitado por la muerte del intérprete de ‘Entre comillas’ donde hay versiones de que artistas se beneficiaron del velorio para subir de seguidores y demás , la tumba donde permanecen los restos del inmortal ‘Rey del despecho’ es vista como un lugar de encuentro para cientos de fanáticos que día a día le llevan flores y se toman fotos allí, como si se tratara de un sitio de romería .

