Hija de Carolina Sandoval «No es facil enfrentarse a comentarios negativos de mi cuerpo»

Entornointeligente.com /

Bárbara Camila, de 19 años, es hija de Carolina Sandoval, quien estuvo en entrevista en exclusiva con People en español, pues los temas a tratar fueron su familia, proyectos profesionales, y sus detractores en las redes sociales. Bárbara está estudiando la carrera de psicología en Miami y también tiene su propio negocio. Esta joven ha llamado la atención de todos por su carisma y personalidad y no solo por ser hija de Carolina Sandoval. «Mi mamá nació para hacer eso y me lo pasó a mí». « Me gusta usar mi voz para bien y conectarme con personas de cualquier edad «. Dijo.

Sin embargo no todo es como parece, sabemos el poder de un comentario negativo y todo lo que puede afectar, y esta vez no es la excepción, pues algunos comentarios la han desmoralizado. «Siempre pienso que cuando hay un superhéroe siempre va a haber un villano. No puedo cambiarles la mente a las personas ni tampoco controlar sus acciones», enfatiza. «He podido aprender a tener la piel de cocodrilo, pero a veces hay comentarios que claro que afectan porque soy un ser humano… No es fácil enfrentarme a comentarios negativos de mi cuerpo, mi familia, mis amistades, mi vida personal o de las decisiones que he tomado».

Tras estos comentarios negativo, Barbara cuenta con el apoyo de su madre u quien siempre está ahí para sacarla a flote. «A mi mamá, las personas la conocen por las redes sociales, pero si la tuvieran como mamá verían que ella tiene los mejores consejos, es mi mejor amiga», evidencia orgullosa. « Si hay algo que ella siempre me dice es que tengo que estar segura de mí misma. Es por ella que he hecho cosas impresionantes».

Contando siempre con el apoyo de su madre, fue gracias a ella por quien tomó la decisión de dejar Chicago y regresar a Miami.

¿Por qué decidiste dejar la universidad en Chicago y volver a Miami junto a tu familia?

Me siento en paz, orgullosa de mí por haber tomado la decisión de lo que yo quería y no pensar tanto en lo que iban a decir las demás personas. No he parado e estudiar, estoy enfocada a mi carrera. Solo quería regresar a Miami y me siento súper feliz de estar con mi familia, ellos son para mí súper importantes. No importa lo que piensen los demás.

La tristeza no me pegó al inicio que estaba en Chicago, fue al paso de los meses, sobre todo cuando iba a Miami de vacaciones. Siempre dije que extrañaba la bulla de Miami, de mi familia, siempre hay algo pasando (risas). Era la bulla rica que se disfruta en familia.

Siempre quise irme a otra ciudad. Siempre dije que quería vivir en una ciudad de frío. Estuve ahí en Chicago un año muy bonito. Estuve estudiando medicina, conocí a varias personas.

Ya eres toda una influencer en las redes sociales como tu mamá…

Mi mamá nació para hacer eso y me lo pasó a mí. Me gusta la medicina porque además de curar a las personas también conectas con las personas y con las redes sociales también lo puedes hacer. Estás proyectando tu voz, tus pensamientos. Pienso que es algo perfecto para mí. Me gusta usar mi voz para bien y conectarme con personas de cualquier edad. Es para entretenimiento y para salud mental.

te puede interesar: ¿Carolina Sandoval regresa a la televisión? Esto fue lo que dijo a importante revista de farándula Sin embargo, a veces la gente te ha aventado dardos negativos

Siempre pienso que con lo positivo siempre va haber algo negativo. Cuando hay un superhéroe siempre va a haber un villano, siempre va a haber un lado oscuro con el lado claro. No puedo cambiarles la mente a las personas ni tampoco controlar sus acciones, pero sí he podido aprender a tener la piel de cocodrilo . Confieso que a veces hay comentarios que afectan porque soy un ser humano y tengo 19 años. No es fácil enfrentarme a comentarios negativos de mi cuerpo, mi familia, mis amistades, mi vida personal o de las decisiones que he tomado.

Pero hay que aprender que es parte de la vida y uno al final de día aprende a tener empatía por aquellas personas que están pasando por situaciones diferentes en su vida o no les enseñaron cómo comunicarse bien, así que yo sigo transmitiendo la paz. Es mi enfoque a final del día y trato de hacerlo a través de mis redes, de mi escuela, de mi negocio.

A veces hay gente que están en contra de mí o mi familia. Al final del día está fuera de mi control, pero voy a seguir luchando por tener la mente positiva. Quiero que todo el mundo esté alegre haciendo lo que le gusta.

View this post on Instagram

A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

¿Cuál es el principal consejo que te ha dado tu mamá?

A mi mamá, las personas la conocen por las redes sociales, pero si la tuvieran como mamá verían que ella tiene los mejores consejos, es mi mejor amiga. Si hay algo que ella siempre me dice es que tengo que estar segura de mí misma de lo que estoy haciendo. Es por ella que he hecho cosas impresionantes como ir a La Casa Blanca, mi negocio, he crecido mis redes sociales. Tengo que ser muy agradecida por tener la madre que tengo, es mi héroe. Ella me ha enseñado muchas cosas, ella también recibe mucho hate en las redes sociales pero es porque no la ven al 100%, no ven la luz con la que ella brilla. E stoy muy orgullosa de tenerla como madre y compañera de esta vida.

Redacción Gossipvzla Fuente Peopleenespañol

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com