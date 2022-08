Higino Carneiro reconhece que o MPLA fez um mau trabalho em Luanda

Entornointeligente.com /

António Higino Carneiro, ex-ministro das Obras Públicas e ex-governador de várias províncias, incluindo Luanda, para onde José Eduardo dos Santos o trouxe em 2016 para arrumar a casa, está triste pela derrota do MPLA em Luanda nas eleições de 24 de Agosto. «Acho que podíamos ter feito muito mais», afirmou sobre o fraco trabalho do seu partido em cativar o eleitorado luandense que se virou em massa para a UNITA.

Os resultados provisórios da Comissão Nacional Eleitoral dão 62,59% à UNITA, embora o principal partido da oposição garanta que pela sua contabilidade das actas oficiais das assembleias de voto conseguiu 70%. Mas mesmo se nos atermos aos resultados oficiais, a sangria de votos mede-se às várias centenas de milhares.

Acha que se fez um mau trabalho a cativar as populações para continuarem a acreditar no projecto do MPLA? «Acho que sim, se não elas não se sentiriam desgostosas, não votariam contra», respondeu o general. «Alguma coisa não esteve bem e nós temos de a corrigir.»

Seja como for, Higino Carneiro garante que «a família do MPLA está bem» e que é preciso não esquecer que o seu partido ganhou as eleições . «Estamos à espera dos resultados oficiais finais, mas, de qualquer forma, o MPLA ganhou.»

Também «é evidente que perdemos em três lugares, nomeadamente Luanda, Zaire e Cabinda, mas entendemos a razão do porquê», disse. «Vamos trabalhar. Estamos aqui vivos para melhorar e seguramente alterar nos próximos tempos esta triste realidade».

Um dos antigos homens fortes do MPLA e do Governo angolano, António Higino Carneiro foi também um dos alvos da política de luta contra a corrupção empreendida por João Lourenço que nos últimos meses parece ter sido novamente recuperado pelo regime.

O sinal de que o cerco judicial à sua volta se aliviou ficou demonstrado em Maio quando o Tribunal Supremo arquivou o processo que corria na Justiça contra si por crimes de peculato, nepotismo, tráfico de influências, associação criminosa e branqueamento de capitais.

Questionado se o clima dentro do MPLA se começa a apaziguar, Higino Carneiro fala em «problema de percepção» para quem está de fora. «Quando há mudanças, há uns que estão a favor outros que não estão, enfim, nós que estivemos nos últimos anos envolvidos em funções distintas, quer nas Forças Armadas, quer no Governo e também na área legislativa, sabemos que isso acontece».

No entanto, mesmo com essas posições divergentes dento do partido, sublinha Hugino Carneiro, isso «não impediu que Angola continuasse o seu caminho».

Este domingo, nas exéquias fúnebres de José Eduardo dos Santos , lá estava sentado na primeira fila das cadeiras douradas e beges destinadas aos convidados VIP. Não estava dentro da tenda, reservada aos membros do Governo, diplomatas e convidados estrangeiros, mas num lugar muito visível para todos.

Mesmo assim, não é previsível que apesar da sua experiência (foi ministro dez anos) venha a assumir qualquer pasta ministerial ou mesmo algum lugar de governador (que exerceu no Cuando Cubango, Cunene e Luanda). Nas suas palavras, isso não irá mesmo acontecer: «Desde os meus 19 anos que estou envolvido nos problemas de Angola, acho que é hora de me retirar e tratar um pouco de mim e da minha família».

Sobre o funeral de Estado do ex-Presidente de Angola, que foi a enterrar exactamente no dia em que completaria 80 anos – e que morreu a 8 de Julho, dia em que Higino Carneiro fez 67 anos –, o general afirmou que, apesar de ser «um momento de tristeza e também de saudade», esta pareceu-lhe a «justa homenagem à figura que foi José Eduardo dos Santos, uma pessoa que deu tudo por Angola e os angolanos».

