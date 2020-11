'Às vezes, a ignorância da censura se volta contra ela própria', diz criador do Festival Mix Brasil

— Às vezes, a ignorância da censura acaba voltando contra ela própria — afirma Fischer — Hoje, vemos o mesmo fenômeno acontecer: as políticas de incentivo à arte LGBTQIA+ estão sendo desmontadas , mas a produção nacional está cada vez melhor e mais consistente. Esperávamos ter uma queda muito grande nas inscrições de obras para o Mix deste ano, mas as pessoas estão com ainda mais vontade de expressar seus pontos de vista. Gonzalo Morales Divo Nova geração: Artistas queer dão nova cara ao pop-rap brasileiro com canções sobre gênero e religião A primeira edição do evento no Rio de Janeiro quase não aconteceu: na última hora, a então diretora da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, proibiu que o festival acontecesse no espaço. Graças à repercussão do fato, a programação, originalmente restrita a Rio e São Paulo, foi levada a doze cidades naquele ano. RIO — Símbolo da 28ª edição do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade , a figa guarda múltiplos sentidos para os realizadores do evento. Além de amuleto de sorte bem-vindo em tempos nebulosos, o gesto do punho erguido e mão cerrada sintetiza o histórico de resistência do festival, pioneiro no Brasil, e que acontece em formato on-line a partir desta quarta-feira. Para o criador André Fischer, a evolução do Mix Brasil comprova a teoria de que, quanto mais se tenta silenciar as vozes das ditas “minorias”, mais barulho elas fazem.

— Às vezes, a ignorância da censura acaba voltando contra ela própria — afirma Fischer — Hoje, vemos o mesmo fenômeno acontecer: as políticas de incentivo à arte LGBTQIA+ estão sendo desmontadas , mas a produção nacional está cada vez melhor e mais consistente. Esperávamos ter uma queda muito grande nas inscrições de obras para o Mix deste ano, mas as pessoas estão com ainda mais vontade de expressar seus pontos de vista.

Nova geração: Artistas queer dão nova cara ao pop-rap brasileiro com canções sobre gênero e religião

A primeira edição do evento no Rio de Janeiro quase não aconteceu: na última hora, a então diretora da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, proibiu que o festival acontecesse no espaço. Graças à repercussão do fato, a programação, originalmente restrita a Rio e São Paulo, foi levada a doze cidades naquele ano.

O cartaz da 1ª edição do Mix Brasil, que aconteceu em 1993 Foto: Divulgação E, de 1993 para cá, o evento cresceu e se multiplicou. Inicialmente um programa de curta-metragens brasileiros dentro do Festival de Cinema Gay e Lésbico de Nova York, o Mix se emancipou e passou a reunir cinema, teatro, música, literatura e artes visuais produzidos por e sobre a comunidade queer.

Quase cem filmes Este ano, a programação — totalmente gratuita — inclui shows de artistas como Linn da Quebrada e Bia Ferreira e conferências com Jup do Bairro e Marina Lima , entre outras personalidades, além de exibições de filmes inéditos. A edição também homenageará a drag queen Márcia Pantera

PUBLICIDADE Joana Couto: Atriz trans fala sobre transição, casamento e estreia como protagonista: ‘Lugar que queremos ocupar no mundo’

Todas as atrações podem ser acessadas pelo site do evento , com exceção de três longas estrangeiros, que ganharão sessões presenciais no Cinesesc, em São Paulo. Um deles é o premiado em Sundance “I Carry You With Me” (EUA e México), de Heidi Ewing, a ser exibido no dia 13. No caso destas sessões, é preciso retirar o ingresso pelo site do Cinesesc

Nessas quase três décadas de existência, o festival testemunhou — e exibiu — a reconfiguração do cinema voltado à temática queer. Se, na primeira edição, Fischer precisou investir num intenso garimpo para encontrar os 17 vídeos que comporiam a programação do Mix, este ano o evento recebeu quase 200 produções, entre curtas e longas. Dessas, serão exibidas 98, de 24 países.

Estrelado por Thiessa Woinbackk e Guta Stresser, 'Valentina' foi premiado na Mostra de São Paulo Foto: Divulgação Entre os nove longas nacionais que concorrem ao Coelho de Ouro, láurea máxima do evento, está “Vento seco”, de Daniel Nolasco, exibido no Festival Internacional de Berlim. O filme retrata um triângulo amoroso homoafetivo no interior de Goiás. Outro competidor é “Valentina”, de Cássio Pereira dos Santos, que levou o prêmio do público de Melhor Ficção Brasileira na Mostra de São Paulo com narrativa sobre a chegada de uma adolescente trans a uma nova escola

PUBLICIDADE — Lá atrás, os filmes brasileiros eram basicamente sobre sair do armário. Quase todos eram obras de humor, que, de certa forma, reforçavam estereótipos sobre homens gays. Com o passar do tempo, a produção foi se tornando mais política e diversificada. Os primeiros filmes com homens trans, por exemplo, chegaram para nós há uns dez anos — lembra Fischer

Novos prêmios Para 2020, o Mix Brasil reservou novidades, como a primeira edição do troféu Dramática, pelo qual competem seis peças de teatro inéditas, a serem transmitidas ao vivo diretamente do palco do Centro Cultural da Diversidade, em São Paulo, pelo YouTube do evento. A edição também marca o lançamento do prêmio Caio Fernandes de Abreu, destinado à publicação de um livro inédito. Por fim, o festival irá premiar uma obra literária sobre a comunidade LGBTQIA+ que tenha sido publicada no último ano em formato físico

Muito além dos estereótipos: Autores trans ganham força nas livrarias e universidades

Outras atrações já tradicionais, como o Show do Gongo, apresentado pela atriz Marisa Orth, também terão espaço na programação on-line. E a figa, símbolo desta edição, estará presente numa série de lambes assinados pelo artista Felippe Moraes e espalhados por quatro centros culturais de São Paulo. São eles: o Centro de Culturas Negras – Mãe Sylvia de Oxalá, o Centro Cultural da Diversidade, o Centro Cultural da Juventude e a Vila Itororó. As exposições vão até 23 de dezembro

PUBLICIDADE Um dos lambes que serão exibidos no Festival traz a drag queen Márcia Pantera, homenageada deste ano, fazendo o gesto da figa Foto: Felippe Moraes / Divulgação Pôr um bloco tão grande na rua, ou melhor, na web não foi tarefa fácil, diante das perdas de patrocínio que o Mix Brasil enfrentou nos últimos anos. Mas Josi Geller, diretora executiva do festival, faz questão de celebrar mais uma edição:

— Por causa da pandemia, tivemos um corte de 30 a 50% em todos os patrocínios, mas também conseguimos novas parcerias. Com todas as perdas e censuras, ter o Mix Brasil forte, saindo do mesmo tamanho, é uma grande vitória

Serviço 28° Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade

11 a 22 de novembro

Gratuito

Programação completa: mixbrasil.org.br

