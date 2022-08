Entornointeligente.com /

«Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuya desde el primer momento que te vi y para siempre!¡Tu Danny, tu John!». Con este texto en su cuenta de Instagram, John Travolta se despidió este lunes de Olivia Newton-John, su histórica compañera como protagonistas de Grease. Newton-John ha fallecido a causa de un cáncer contra el que llevaba peleando más de 30 años.

La estrella fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y consiguió mantener el tumor en remisión hasta 2017, cuando los médicos encontraron que se había extendido a otras partes de su cuerpo y tuvo que cancelar una gira recién anunciada. Hasta entonces, Newton-John se había mantenido activa con varias apariciones y espectáculos como una residencia de conciertos en Las Vegas que se prolongó desde 2014 y 2015.

La cantante comenzó en el mundo de la música en la década de los 60, pero su primer acercamiento a las listas de éxitos no se dio hasta 1971 con su versión de If Not for You , un sencillo compuesto por Bob Dylan , que también grabó George Harrison. Tras colaborar con estrellas de la época como Cliff Richard, Newton-John ganó su primer Grammy en 1973 por su álbum debut Le Me Be There , en la categoría de música country.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com