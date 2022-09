Hiberus lanza su primera edición del Programa de Emprendimiento para impulsar proyectos empresariales

Entornointeligente.com /

‘Boost your project to the next level’ es la primera edición del Programa de Emprendimiento de Hiberus que pretende impulsar el crecimiento y desarrollo de startups y proyectos empresariales mediante el itinerario formativo basado en metodologías ágiles y sesiones personalizadas de asesoramiento, además, los mentores especializados facilitarán los conocimientos necesarios a los emprendedores.

Esta edición deriva del Programa de Emprendimiento Hiberus centrado en proyectos en fase de incubación. Tras el evento Startup Bootcamp que tuvo lugar el pasado mes de junio, en el que se aceleraron un total de ocho proyectos de toda la geografía española, la Terminal ha ideado esta iniciativa impulsada por la Fundación Hiberus e Hiberus y apoyado por el Ayuntamiento de Zaragoza para agilizar las ideas en fase de aceleración a nivel nacional.

El Programa de Emprendimiento Hiberus- Boost está dirigido a dos tipos de proyectos que se diferencian según su grado de desarrollo:

Proyectos que hayan desarrollado un producto mínimo viable o que estén muy próximos a desarrollarlo, y que busquen adquirir las capacidades de gestión para poner su puesta en marcha en el mercado. Startups o empresas con un producto en el mercado que tengan retos concretos que ayuden a impulsar su crecimiento.

