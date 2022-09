Hesitação a vacinas na Europa é «muito preocupante». Portugal é bom exemplo

Entornointeligente.com /

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) manifestou-se esta terça-feira «muito preocupada» com a elevada taxa de hesitação no reforço da vacina da covid-19 e deu o arranque da campanha em Portugal como bom exemplo.

«Temos visto sondagens, nomeadamente nos Países Baixos e Hungria, que apontam para um elevado grau de hesitação entre a população em relação ao reforço [da vacina da covid-19 ], o que é muito preocupante», disse, em conferência de imprensa o responsável da agência Steffen Thirstrup.

Destacando que as vacinas estão já a chegar aos Estados-membros, Thirstrup deu como exemplo Portugal que «começou a campanha de vacinação junto da população mais idosa há umas semanas, no início de Setembro».

«Sabemos que todos os Estados-membros – ​posso falar pela Dinamarca, o meu país – começaram a lançar esta vacina esta semana, mais uma vez junto da população mais vulnerável e idosa», acrescentou.

Portugal recebeu na segunda-feira mais de meio milhão de doses da nova vacina da Pfizer desenvolvida para combater especificamente as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron, responsáveis pela quase totalidade das infecções registadas no país.

Fonte da Autoridade Nacional do Medicamento ( Infarmed ) adiantou à agência Lusa que, até ao final do mês, está prevista a chegada a Portugal de cerca de um milhão das mais recentes vacinas aprovadas na União Europeia e que receberam «luz verde» do regulador europeu (EMA).

A campanha para administração da quarta dose da vacina contra o vírus SARS-CoV-2, que causa a covid-19, arrancou em Portugal para os maiores de 80 anos e maiores de 12 com imunossupressão.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com