Herrera: Venezuela está creciendo económicamente «pero no como debe»

Tamara Herrera, economista y directora de Síntesis Financiera, señaló que la dolarización en Venezuela es «disfuncional».

Aseveró que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) ha aportado «un freno a una reanimación que se estaba dando en la economía, como parte de los efectos favorables de la dolarización».

Sostuvo que el uso de divisas agilizó la toma de decisiones en las empresas del país, así como las transacciones en general fueron «mucho más rápidas».

«Venezuela está creciendo (económicamente) como puede, pero no como se debe. Las autoridades económicas están haciendo en parte lo que se puede por ciertas restricciones que existen, pero no quiere hacer lo que se requiere porque ahí empiezan las complicaciones sobre receptividad en la corriente ideológica, de no hacer cambios legales que favorezcan las inversiones», explicó.

No obstante, aseguró que «hay una cantidad de normas que son inhibidoras de la inversión en Venezuela, no hay una confianza plena ni siquiera en cómo se toman las decisiones judiciales».

Cabe resaltar que el Gobierno por un lado hace «grandes gestos para incentivar la inversión privada», pero todo ese proceso necesita «un sustento legal escrito y algo de amnesia».

Herrera afirmó que algunas divisas que hay en el país entran «por la frontera, por vías grises y otras más negras».

Transferencias inmediatas En cuanto a las transferencias inmediatas entre distintas entidades bancarias, dijo que es «una excelente noticia».

En ese sentido, expresó que las transacciones entre diferentes bancos por un monto inferior a Bs. 3.100 se harán efectivas de manera instantánea. «Es una mejora incuestionable», resaltó en el Circuito Éxitos 99.9 FM.

