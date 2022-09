Herpes zóster en el ojo: qué hacer según los médicos

Entornointeligente.com /

Los dramas en torno a los ojos nos los tomamos muy en serio. Ya sea cómo quitar las ojeras o cómo deshacerse de un herpes ocular, nos tenemos todo aprendido. Así que si te han salido ampollas en el párpado, tienes el ojo como una patata de hinchado y muchísimo dolor de cabeza, toma nota de todo lo que necesitas saber (y hacer) para solucionarlo.

En Trendencias Cómo prevenir y tratar un herpes labial en tiempos de mascarilla y por qué evitar las cremas con aciclovir, según los expertos Qué es el herpes zóster oftálmico El herpes zóster en el ojo es una infección viral común que afecta al nervio óptico. Es conocido también como culebrilla y aparece cuando el virus de la varicela se reactiva. Según los expertos de Visioncore , es más típico de personas que han pasado esta enfermedad, tercera edad o gente con inmunodeficiencias.

Su aspecto es el de una erupción rojiza con ampollas en la zona del ojo, que también se inflama y duele . Sin embargo, es importante consultar con un profesional médico que sepa diferenciar entre el herpes común y el zóster a la hora de diagnosticar y tratar.

Síntomas del herpes zóster en el ojo Desde ADA cuentan que esta culebrilla ocular «suele comenzar con una sensación de hormigueo o ardor en la zona del ojo, frente, sien y nariz, seguido por una erupción de ampollas .» Además, «el ojo se torna lloroso y dolorido, provocando inflamación alrededor y en algunos casos problemas de visión.» Los expertos de MSD también suman «sensibilidad a la luz e hinchazón de los párpados.»

A ello además se puede sumar » dolor de cabeza, fiebre , falta de apetito y una sensación general de malestar», por lo que es necesario acudir al médico cuanto antes para tratarlo.

Riesgos del herpes zóster en el ojo El tratamiento con supervisión médica es importantísimo, porque el herpes zóster ocular puede conllevar consecuencias a largo plazo si no es debidamente tratado y vigilado. Desde ADA enumeran problemas permanentes de visión o ceguera, cicatrices oculares o glaucoma .

En Trendencias La rosácea: qué es, cómo combatirla y qué productos son los más aconsejables Consejos de los expertos para curar el herpes zóster ocular El herpes zóster se trata con antivirales orales o intravenosos , pero solo en los casos más graves. También pueden administrarse gotas oftálmicas, antiinflamatorios para aliviar el dolor, según confirman desde ADA .

Además, hay que tener cuidado de no rascarse la zona afectada y no tener contacto con personas que no tienen la vacuna de la varicela o estén inmunodeprimidos, porque este tipo de herpes es contagioso y difícil de eliminar, nos informan los expertos.

Fotos | Unsplash , Pexels .

En Trendencias | Las 11 mejores pestañas postizas para una mirada de infarto y cómo ponerlas (paso a paso) .

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com