¡Heroico rescate! Hombre que transitaba por una calle logra salvar a una niña que cayó de sexto piso

Un hombre que transitaba en una calle de Jiaxing, China, protagonizó un heroico rescate, cuando logró salvar a una niña que cayó desde el sexto piso de un edificio.

El hecho quedó registrado en un video de una cámara seguridad cercana al sitio en donde ocurrió el accidente. El hombre, identificado como Shen Dong, se encontraba pasando por la calle mientras hablaba por teléfono, cuando se percató que la pequeña niña estaba a punto de caer por la ventana.

En las imágenes se puede observar cómo Shen se aproxima hacia un punto en donde la niña podría caer, aunque en principio duda en donde ubicarse, el hombre llega justo a tiempo para lograr rescatar a la menor de edad.

A young kid fell down from the 6th floor in Jiaxing, Zhejiang Province, on July 19.

Fortunately, a passer-by hugged the baby bravely,

saved the kid,saved a family👏 pic.twitter.com/8YCyDbmuOp

— Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) July 21, 2022 De acuerdo con medios locales, una vez el realizado el rescate, el hombre se dio cuenta que la niña tenía el mismo nombre que su hija, Xinxin, que significa confianza en mandarín.

Además, aseguró que su reacción se debe a que es padre de dos niños y que «no quiero ver a ningún niño lastimado».

Por otro lado, la menor de dos años fue llevada al hospital en donde fue valorada y no encontraron ninguna herida y se encuentra totalmente a salvo.

