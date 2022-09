Hernán y La Champion’s Liga: «La conexión que hay con Uruguay la agradezco»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para Hernán Arbuco , músico, compositor y vocalista de La Champion’s Liga , Uruguay tiene un lugar muy especial. Dice que aquí dieron su primer gran show, y que por eso cuidan al público uruguayo. La banda de cumbia que hace poco lanzó «Pensándote» y antes lanzó colaboraciones con Márama y Agapornis habla de los nuevos aires del grupo argentino que se siente uruguayo. En esta entrevista, Arbuco cuenta sobre el nombre de la banda, las letras, las colaboraciones, el estar nominado a los premios Graffiti y los shows que dieron el pasado agosto en el marco de la Noche de la nostalgia.

—Aparecés como Hernán y La Champion’s Liga, ¿qué cambió para el nuevo nombre?

—Sigue todo igual que siempre. Pasa que en La Champion’s Liga el que se encarga de la música, la toma de decisiones y lo artístico siempre fui yo. Tal vez ahora se hace más hincapié en el nombre de Hernán pero lo que me interesa es seguir por la misma línea, que sea La Champion’s Liga pero la gente sabe que detrás de las ideas, lo musical y la composición estoy yo.

—-Empezaron a inicios de 2010 cuando la cumbia villera estaba en auge y luego llegó la cumbia cheta, ¿cómo se vivió ese tiempo?

—Creo que La Champion’s fue la pionera de lo que después fue la cumbia cheta o cumbia pop. Los artistas que desarrollaron ese estilo musical, la influencia éramos nosotros. Me parece que fue así. Empezamos en 2009 cuando le di el bautismo de la banda en una gira que hicimos en Uruguay y de ahí hubo altos y bajos, pero creo que lo que vino después fue gracias a La Champion’s Liga que fue, sin querer, la pionera de todo eso que vino después.

Hernán y La Champion’s Liga. Foto: DIfusión —Las letras de la cumbia cheta no hablan de problemas, es un «vamos a pasarla bien», sin trasfondo social.

—Claro, ustedes llaman eso a la cumbia cheta, una letra más enfocada a lo comercial sin nada romántico, a pasar bien el momento. No, a ese concepto voy más por el ritmo, por lo que escuchás. Creo que la cumbia villera tiene otra esencia que confronta más con la policía, tiene otro mensaje, y en lo rítmico es más del bombo, la tumbadora. Creo que La Champion’s es un poco la evolución del audio pero no llega a ser una cumbia villera, y después en lo que es la letra, es una cumbia romántica, porque siempre se le canta al amor. La Champion’s tiene esa métrica de una estructura que se va repitiendo, y lo que vino después fue más o menos igual, por eso hablaba de la esencia. Lo que vino después fue un derivado de nosotros.

—¿Cambió la forma de componer?

—Sí, cuando compongo ya no es tanto la historieta rebuscada del amor, de que te extraño, que te quiero olvidar y no puedo, sino que es más: vamos a tomar unos tragos y ver qué pinta.

—Hace un tiempo sacaron una colaboración con Márama. ¿Cómo surgió ese featuring?

—Como compositor me preguntaron si tenía alguna canción para hacerle llegar a Márama porque ellos estaban buscando temas y acerqué «No quiero verte» que es de mi composición y les gustó mucho. Lo que sucedió fue que ellos iban a sacar la canción y me ofrecieron ser parte, que les colabore dentro de la canción. Así que fue un poco loco porque colaboré con una canción mía, pero fue muy lindo. Me enteré que está nominada a los premios Graffiti, así que para mí es una satisfacción muy grande porque esta historia por ahí no se sabe mucho, siempre es gratificante recibir una nominación como compositor. Hacía casi un año que la había compuesto y me gustó mucho porque una nominación también abarca la melodía del comienzo, ese pequeño punteo que tiene, así que fue un lindo mimo recibir esa noticia.

Hernán y La Champion’s Liga. Foto: DIfusión —Más reciente es el lanzamiento de «Pensándote».

—Surgió de las ganas de volver a lanzar canciones. «Flasheaste amor» tuvo mucha repercusión pero había quedado en el canal de Agapornis, después «No quiero verte» con Márama que fue una colaboración, y tenía muchas ganas de tener una continuidad, que la gente se enganche y escuche a La Champion’s Liga en estos nuevos tiempos. Permitirme a mí también darme esa posibilidad. Tengo muy en claro que es muy difícil superar los temas del comienzo pero quiero darme esa posibilidad de lanzar canciones y con uno de los músicos de la banda que es productor me acercó la pista. Cuando escuché las trompetas al inicio me pareció algo muy lindo, le compuse una letra y decidimos en conjunto salir con esta canción porque era un concepto diferente de cumbia que ya muchos no están haciendo. Creo e muchas veces el mercado de la industria se rige por lo que vende, entonces hay muchos que sacan canciones para tener repercusión, en mi caso la primera canción quería salir con un tema diferente, una cumbia antigua. Me da la sensación de un audio más retro que a la vez tiene unos tips de mezcla y producción modernas. Quería salir con una canción así para abrir una etapa de nuevas canciones y quería estar cerca de un mensaje lindo. Tuve la idea de vincular esto con los amores de la infancia que es lo que la gente me transmite. Estuve en la Fiesta de la nostalgia y me decían: me llevaste a mi infancia, mi adolescencia.

—¿Cómo fue volver a Uruguay para actuar en la noche de la nostalgia?

—Para mí Uruguay tiene un lugar muy lindo en mi vida porque me han dado mucho cariño. Siempre digo que empezamos allá, en 2009. Mi primer show grande fue en Uruguay, en la fiesta de la cerveza en 2010, se me fue un poco un hábito ir siempre a Uruguay, y de ir tanto empezás a mamar un poco la cultura, te interiorizás, y me cuesta un poco digerir que soy la banda sonora de una generación, por eso trato de pararme desde el lugar del show para que la gente encuentre lo que vino a buscar. Creo que no me alcanzan las palabras para agradecerle a Uruguay porque fueron los que me abrieron las puertas para arrancar. La conexión que hay con Uruguay la agradezco y por eso la cuido mucho porque me han dado muchas satisfacciones.

—¿Qué te dijo la gente acá en Uruguay?

—Me agradecen por la música, me dijeron que los hice viajar a la adolescencia. Siempre son mensajes positivos y de mi parte, en lo profesional siempre doy todo, no me guardo nada para que todos los que vengan a escuchar a La Champion’s encuentren lo que vinieron a buscar. En eso trato de no fallar, y la mejor manera de devolver todo lo que me dieron es dándoles un lindo show. Eso es lo que trato de hacer cada vez que voy, darlo todo y defender esto tan lindo que se generó de parte de La Champions con Uruguay. Siempre el público se va renovando, muchas veces cargás con la presión de no irte de tu esencia, y lo que la gente asocia a La Champion’s Liga. Pero los tiempos han cambiado mucho y seguramente más adelante salgan canciones más parecidas a las de antes, o a «Flasheaste amor». Me gusta mantenerme con los estilos para llegar a nuevas generaciones y que te conozcan por las de siempre y también por algunos temas nuevos.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com