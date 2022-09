Hernán Novick asegura que en la «U» hay esperanza de ganar el Clausura

Entornointeligente.com /

Hernán Novick no se da por vencido y cree que Universitario posee armas para luchar por llevarse el Torneo Clausura y eso se deja ver en los cuatro triunfos consecutivos que ha cosechado. «Nosotros tenemos la esperanza de ganar el Torneo Clausura. Sabíamos que estábamos lejos pero no era imposible y estos triunfos que venimos teniendo nos da la esperanza para poder continuar», confesó el uruguayo en RPP Luego, añadió: «Sabemos que no podemos dejar más puntos en el camino y hay que encarar partido a partido. Creo que vamos agarrando más la idea del entrenador, sabemos a qué jugamos y eso lo estamos llevando por buen camino». El mediocampista «charrúa» llenó de elogios a Piero Quispe, quien es considerado la nueva joya de Universitario. El joven jugador ya fue convocado por Juan Reynoso a la selección peruana. «Me llamó la atención desde los primeros entrenamientos que lo vi. Tiene unas características interesantes y estoy muy contento por él. Muchas veces he hablado con Piero Quispe, le dije que me hacía acordar a mí cuando empecé porque también me faltaba gol y eso va a ser muy importante en su carrera. Es algo que tiene que ponerse en la mente, llegar más al área». Como se sabe, Universitario se sitúa en el tercer lugar, con 23 puntos, y se mantiene en alza que le permite seguir en carrera por primer lugar en posesión de Cristal (25 unidades). Más en Andina: Angelo Caro logró la medalla de oro el Urban World Series Barcelona Extreme ?? https://t.co/QloSCQfKEI pic.twitter.com/uLs6rdWowm

