Hernán Medford: ‘Hay sobreprotección sobre los árbitros… los chinean demasiado’

Hernán Medford sumó su primera expulsión como técnico de Cartaginés y su reacción no se hizo esperar. El timonel explotó contra el central Christian Rodríguez y su grupo de trabajo, luego de que le anularan un gol por no dar la ley de la ventaja, en el empate 2 a 2 con Pérez Zeledón.

Medford fue más allá y criticó con fuerza a la Comisión de Arbitraje por “sobrepoteger y chinear” a los réferis. Además, recalcó que cuando cometen equivocaciones de este tipo deberían ser castigados.

¿Ve a los árbitros con los mismos problemas de siempre?

Cuando la Comisión de Arbitraje entienda que los réferis son parte del fútbol la cosa sería diferente. Hay sobreprotección sobre los árbitros, porque no se puede hablar o decir algo. Ellos cometen los errores y el expulsado es uno. Se ve que entra un gol legítimo, uno le dice al línea que la anotación debe valer por la ley de la ventaja, pero le sacan roja a uno ante el error que cometen ellos.

“Esto es culpa de la Comisión de Arbitraje, por cuidarlos y chinearlos demasiado. Recuerden que ellos son parte del fútbol y pueden hacer que un equipo pierda un campeonato o una clasificación. Sería el colmo que ahora salga alguien defendiéndolos y que digan que uno es un llorón, porque han perjudicado a todos y en este partido fueron parejos los errores para los dos. Que la Comisión siga protegiéndolos y chinéandolos, para que sigan cometiendo los mismos errores.

“Así como me van a castigar a mí y al cuerpo técnico de Pérez, ojalá que los castiguen a ellos y que sea parejo, sino, en qué país estamos”.

Hernán Medford reclamó airadamente, luego de que le anularan un gol a Cartaginés por no dar la ley de la ventaja. Los brumosos empataron 2 a 2 con Pérez Zeledón, en partido de la jornada 17 del Torneo de Apertura 2019. Fotografía: Rafael Pacheco. ¿Qué valoración hace del resultado?

El partido nos costó mucho, sacamos un punto al final que también nos merecimos. Pérez jugó un buen partido y nosotros generamos ocasiones, con un penal que fallamos y un gol que era valido y nos quitaron. Había que ganar para estar más cerca, pero numéricamente estamos en la pelea. Queríamos ganar, pero hay cosas que corregir y tengo que aceptarlo, porque el equipo se equivocó en varios aspectos. Así como critico a los árbitros, también lo hago con mi equipo, no podemos obviar que fallamos en ciertos aspectos.

¿Es hora de que los equipos se unan para cambiar el tema del arbitraje?

Claro, ojalá que sí. Los árbitros son parte del fútbol y hay que regañarlos y castigarlos, como lo hacen con nosotros. Son intocables y eso no puede ser, porque se dan la libertad de seguir fallando. Esperemos que se una todos los equipos y que la Comisión entienda que no puede aislar de esta situación. Cuando se pierde una final o una clasificación el malo es uno, pero los errores de estas personas también valen.

“No voy a negar que hicimos cosas malas y me tocará regañar a los jugadores, pero no sé si la Comisión de Arbitraje regaña a su gente”.

¿Los técnicos son las principales víctimas del arbitraje?

Sí, porque se ve un error y qué tiene que hacer uno, ¿quedarse callado? Felicito a los periodistas que hablan de estas cosas, porque otros lo critican a uno cuando dice algo. Así como nos cuestionan a nosotros o a los jugadores y se acepta, también hay que hacerlo con ellos (árbitros). Ojalá que sea parejo para todos y si nos unimos esto puede cambiar. Sé que son seres humanos y pueden fallar, pero es increíble que fallen así.

¿Sigue pensando que pueden clasificar?

Para contestar esta pregunta hay que ver la tabla de clasificación. Con solo ver la tabla no hace falta que conteste yo, porque numéricamente hay opciones y mientras sea así vamos a luchar. Obviamente que dejamos dos puntos y hay cosas que corregir, eso no lo dejo pasar. Por momentos jugamos bien, por otros no y hay que mejorar para que no nos pase en otro juego. A mis jugadores les digo que no podemos hacer nada con los errores de esos señores (árbitros), pero metámosla nosotros o que no nos la metan.

Unafut señaló en un comunicado oficial al terminar el partido que sí se puede criticar a los árbitros, señalar los errores y decir lo que se quiera sin ofender o difamar, ante esto ¿cuál es su opinión del arbitraje?

Ya hablé mucho de esos señores (árbitros), nada más que ojalá acepten que se equivocaron hoy, no solo en contra de Cartaginés, sino contra Pérez también. Esperemos que lo acepten, tal y como lo hago yo con mi equipo.

“Tuvimos lapsos en los que lo hicimos bien, otros en los que no y necesitamos ser más consistente. Esto es cuestión de tiempo, no lo hemos tenido y hay que seguir trabajando. Numéricamente tenemos posibilidades de clasificar, así que hay que corregir cosas y saber que si ganamos el miércoles estamos en la pelea”.

¿Qué aspectos rescata de su equipo ante Pérez?

En el segundo tiempo fuimos un equipo más aguerrido. En el primero debíamos tener mejor actitud, pero son cosas que hablo a lo interno. Hay que cambiar ciertos aspectos, pero sigo creyendo en ellos y en que hay un buen equipo.

“Eso sí, siendo el jefe de ellos me enojo porque no lo hacen del todo bien. Tuve un espacio en el que estuve muy molesto, mis jugadores lo saben y aceptaron que uno tiene razón, porque no dieron lo que debían y hay que ser más constante. Ojalá que otros jefes se enojen con sus subalternos”.

