Hernán Cristante tras empate ante Cruz Azul: «Hoy podrían estar despidiéndome y me iría como si hubiera ganado el campeonato»

Hernán Cristante , entrenador de FC Juárez , salió a conferencia de prensa sin recibir preguntas aún con la emoción de conseguir el empate 2-2 contra Cruz Azul en la última acción del cotejo, mismo en el que jugaron con un hombre menos desde los cuatro minutos. El argentino calificó a su equipo como «incómodo», «molesto» y «antipático», por el hecho de intentar jugar al futbol, por ser de la frontera y por ser dirigido por un «güero de ojos claros».

«Es un equipo que me hizo sentir sumamente orgulloso, que me representa, no solamente me representa, representa a una institución, representa a una ciudad y también representa al futbol mexicano. Un equipo de pelea, un equipo que no baja los brazos. Hoy me podrían estar despidiendo, podría estar yéndome y me iría como si hubiera ganado el campeonato porque pese a todas las adversidades, todas estas cosas que suceden hoy en el futbol, este equipo va contra ciertas apreciaciones que se tienen, de que es un equipo que golpea», declaró en los dos minutos que estuvo frente a las cámaras.

«Somos incómodos porque intentamos jugar al futbol, somos molestos porque tal vez estamos en la frontera, no lo sé, somos antipáticos porque los dirige un güero de ojos claros, que le gusta ganar y me siento más mexicanos que cualquiera de los que hoy tiene una posibilidad de estar en el futbol mexicano. Simplemente muy orgulloso, honrado de pertenecer a esta institución, de estar acompañando a estos jugadores y, me parece que la gente de esta ciudad está bien representada, la gente del futbol mexicano, por estos jugadores, está muy bien representada».

El técnico de Bravos no admitió preguntas tras el partido y solo dio un mensaje para ratificar el resultado que lograron ante La Máquina. Imago7 Por último, Cristante pidió disculpas a los medios de comunicación por no permitir preguntas en la rueda de prensa.

«Les agradezco, les pido una disculpa porque sí me emocionó el final del partido, podíamos no haber hecho el gol, del penal, podíamos no haber empatado, podíamos haber perdido, pero así estamos. Este equipo trabaja con mucha ética, gracias».

FC Juárez llegó a 12 puntos en el Apertura 2022, con lo que se ubica en la posición 12 de la clasificación general.

