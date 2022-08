Hernán Barcos: «Los clásicos siempre hay que ganarlos como sea»

Entornointeligente.com /

A su llegada a Lima procedente de Cajamarca, donde Alianza Lima enfrentó a UTC por la novena jornada, Barcos aseveró que deben darle vuelta a la página y que ahora apuntan a ganarle a Universitario sí o sí. «Como siempre ha sucedido, este domingo vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente y los clásicos siempre hay que ganarlos como sea. Esta clase de partidos tienen un sabor diferente por todo lo que se genera, pero igual valen tres puntos como todos. Por ello, no solo en los clásicos hay que estar al cien por ciento sino siempre», indicó el Pirata. El delantero argentino no quiso referirse al tema arbitral que ha sido cuestionado en el último partido ante los cajamarquinos debido a que no cobraron un penal a favor de los «íntimos» e hizo jugar diez minutos de alargue. «No me gusta hablar de los árbitros porque siempre suena a excusa pero hay cosas que son muy claras, sobre todo, en los penales que no nos cobran. Esta vez nos cobraron uno, pero hubo otras situaciones que fueron muy claras, sin embargo hay que seguir trabajando y no pensar en los demás», opinó. Sobre la opción que Jefferson Farfán vuelva a los campos de fútbol durante el clásico del domingo, a las 15:30 horas, Barcos manifestó que lo ve complicado porque hasta el momento la «Foquita» no ha entrenado con el grupo. «Jefferson aún no ha podido entrenar con nosotros y no sé si estará o no en el clásico; pienso que eso depende más del cuerpo técnico y no tanto de los jugadores», culminó. Como se sabe, Alianza Lima y Universitario jugarán, el domingo 4 de setiembre (15:30 horas) una versión más del clásico del fútbol peruano. El partido se disputará solo con hincha local en el estadio Alejandro Villanueva y es correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1. Más en Andina: ??La selección peruana de fútbol sub-23 viajó este lunes rumbo a la ciudad de Iquique, donde jugará un partido amistoso ante Chile. ?? https://t.co/5gb4ZQA1aS pic.twitter.com/SWSKL0rrfV

