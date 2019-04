Hernán Barcos, baja sensible de Nacional

Entornointeligente.com / Atlético Nacional recibirá este domingo 7 de abril a Alianza Petrolera en partido de la fecha 14 de la Liga Águila en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El estratega ‘verdolaga’ Paulo Autuori, confirmó en rueda de prensa que el delantero argentino Hernán Barcos no será tenido en cuenta por una lesión. Le puede interesar: Nacional ya tiene fecha y jueces para su caso con Cortuluá ante el TAS Autuori informó que Barcos sufrió una fuerte herida en la parte trasera del pie izquierdo en el clásico frente a Independiente Medellín por la décima jornada. La herida que presenta el atacante argentino no ha cicatrizado ya que no ha tenido reposo y ha entrenado y jugado con normalidad. Incluso, en el partido frente a Deportivo Pasto, Barcos disputó los 90 minutos y agravó la condición de su tendón. Lea también: Atlético Nacional estudia contar con el jugador para el segundo semestre Ante la lesión de Barcos, Autuori confirmó la presencia como delantero titular de Ómar Duarte. LINK ORIGINAL: Lafm

