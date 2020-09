HERMOSA- Miss Zulia, Mariangel Villasmil se corona como la nueva Miss Venezuela 2020

Entornointeligente.com /

Este jueves 24 septiembre fue coronada la nueva miss venezuela 220 quien resultó ser Miss Zulia, Mariangel Villasmil. Por su parte, el certarme arrancó con el tan esperado opening en donde las 22 candidatas bailaron al ritmo del himno del Miss Venezuela.

Seguidamente se le dio paso al reto top model, la prueba de talento, una pequeña entrevista con cada una de las Misses y se entregaron los premios de Miss Talento, Miss Amistad, Miss Fotogénica, Miss Top model, entre otros más. En este punto se conoció a la nueva Miss Venezuela Mundo 2020, que resultó ser Miss Aragua, Alejandra Conde.

View this post on Instagram

MISS WORLD VENEZUELA @missworld @missvenezuela @alejandraconde21 #MissVzla #MissVenezuela #MissVzla #MissMundo #MissVzlaWorld #MissWorld

A post shared by MissvenezuelaTodoporlacorona (@missvenezuelatodoporlacorona) on Sep 24, 2020 at 6:25pm PDT

El Show continúo y el resto de las 21 participantes desfiló en traje de baño y en traje de gala, en donde el mejor diseño fue el de Miss Yaracuy. Asimismo, se le dio inicio al primer corte de finalistas. El Top 10 lo conformó: Lara, Miranda, La Guaira, Yaracuy, Nueva Esparta, Zulia, Región Guayana, Distrito Capital, Portuguesa y Guárico.

Tras la ronda de preguntas, el jurado determinó que el Top 5 estaría conformado por: Miss Miranda, Miss Zulia, Miss Guárico, Miss Nueva Esparta y Miss Región Guayana.

View this post on Instagram

The Top 5 Finalists of #MissVenezuela2020 ! One of these women is about to become #MissVenezuela and represent the powerhouse country in #MissUniverse2020 ! Who will it be? 😂✨👑🇻🇪👏 #MissUniverseVenezuela

A post shared by Miss_Universe_Fan (@miss_universe_fan) on Sep 24, 2020 at 7:37pm PDT

Los resultados fueron los siguientes:

Miss Venezuela Internacional 2020: Miss Región Guayana, Isbel Parra

View this post on Instagram

¿Qué tal región Guayana? Diseño de @juliomoram

A post shared by ¿TRAMOYA? DONDE 😍🤣 (@tramoyauniversal) on Sep 24, 2020 at 7:37pm PDT

Miss Venezuela 2020: Miss Zulia, Mariangel Villasmil

View this post on Instagram

La Nueva Miss Venezuela Universo es @mariangeelva Miss Zulia . . . Una vez más damos con la ganadora acá en @arquitectodemisses FELICIDADDDDDESSSSS . . #misspanama #missbrazil #misscolombia #misspuertorico #missmexico #misscostarica #missecuador #missargentina #missusa #missphilippines #missdominicanrepublic #missvenezuela #venezuela #misscostarica #missthailand #missparaguay #missmexico #misssouthafrica #missindonesia #missvietnam #misspanama #missargentina #missuniverse #misschile #missupranational #missspain #missgrandinternational #missearth #missworld #missinternational #misscharminternational #missfrance #missvietnam #missgermany #missvenezuela2020 .

A post shared by Arquitecto de Misses (@arquitectodemisses) on Sep 24, 2020 at 7:52pm PDT

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com